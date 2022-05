Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para o seu signo nesta quarta, 11

Em plena quarta-feira, dia dedicado desde os tempos dos antigos astrônomos e astrólogos caldeus ao planeta Mercúrio, a Lua Crescente ganha corpo no signo de Virgem, que é regido por esse planeta que está sempre próximo ao Sol. No céu, veremos a rainha da noite também passando pela Constelação de Virgem.





Como signos zodiacais e constelações não são o mesmo conceito e nem ocupam o mesmo lugar na esfera celeste, é bem comum termos um astro (Sol, Lua ou planetas) em meio a determinada constelação, mas ao mesmo tempo em um signo que carrega o nome de outra constelação zodiacal. Isso acontece desde a Antiguidade, até porque as constelações nunca tiveram o mesmo tamanho ao passo em que os signos representam uma divisão geométrica exata, em doze partes iguais, da eclíptica: o círculo por onde vemos os planetas se deslocarem, incluindo o Sol e a Lua.

Mas, esta quarta-feira, dia 11, está tão virginiana que nos presenteará com esse combo astrológico! E tudo isso acontece bem no começo do período de retrogradação de Mercúrio, no seu segundo domicílio, o signo de Gêmeos. Parece tudo bem certinho e arrumadinho para que possamos falar um pouco mais dessa associação simbólica, né? É bem coisa mesmo de Mercúrio retrógrado, pois ele adora revisões.

A Constelação de Virgem é uma das mais antigas. Registrada desde a antiga Suméria, ela já teve o seu simbolismo associado a diferentes mitos, que foram migrando até a Grécia, berço da cultura ocidental. Nos domínios do grande astrônomo, astrólogo e matemático Cláudio Ptolomeu, ganhou definições mais claras e teve suas principais estrelas descritas com muito rigor. Antes dele, outro grego chamado Hiparco já tinha se tornado famoso por seu meticuloso catálogo estelar, reparando justamente a partir de Spica, a principal estrela da Constelação de Virgem, que a marcação geométrica dos signos zodiacais estava se deslocando em relação à posição das estrelas e constelações.

O mais interessante é notar o simbolismo astrológico dessa brilhante estrela azulada que representa o ramo de trigo nas mãos da moça coletora. Spica simboliza a riqueza, a prosperidade e a beleza presente nessas atividades laborais e mundanas. Ela é uma jóia rara nas mãos de uma mulher comum.

Que tal um dia muito rico em sua simplicidade? Ouça esse recado do mensageiro Mercúrio e tenha uma quarta-feira tão linda quanto valiosa!

Observe: perto de chegar aos 80% de iluminação, a Lua Crescente estará mais próxima ao Leste logo depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste e em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite estará na mesma longitude de Alkes, a estrela Alfa da Constelação de Crater, e também de Avior, a estrela Epsilon da Constelação de Carina. O nosso satélite natural nos fará companhia no céu até quase às 3h da manhã da quinta-feira, dia 12, quando ficará abaixo do horizonte visível, a Oeste.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: o dia promete ser produtivo, ariano. Só tome cuidado com a sua comunicação. O excesso de atividade pode deixá-lo dispersivo.

Touro: faça alguma coisa por você, mesmo que o dia esteja extremamente atarefado, taurino. Que tal retomar algum hobby ou algo do tipo? Busque por aprendizado.

Gêmeos: respire fundo e preserve a sua intimidade, geminiano. É hora de cuidar da família e dos assuntos domésticos com discrição.

Câncer: ouça mais e fale menos, canceriano. É importante colocar as ideias no lugar antes de emitir opiniões polêmicas ou sem embasamento.

Leão: valorize o que é realmente fundamental, leonino. É hora de investir a sua atenção nas atividades que tiverem potencial de trazer algum retorno.

Virgem: aproveite o carisma em alta para atrair as pessoas certas, virginiano. A partir daí, perceba nas entrelinhas em quem você pode confiar.

Libra: organize o seu dia para poder fazer tudo com calma e dormir bem, libriano. É importante que você esteja com paz de espírito e a mente descansada.

Escorpião: pense no futuro sem deixar de viver o presente, escorpiano. É fundamental que você consiga pensar no longo prazo.

Sagitário: use o seu bom humor para exercer a liderança de forma sábia, sagitariano. É importante mostrar o seu valor para obter o reconhecimento que você merece.

Capricórnio: amplie horizontes, capricorniano. O momento é de abertura a novos conhecimentos. Informe-se!

Aquário: valorize as suas relações, aquariano. É importante estar atento a como você compartilha os seus recursos com quem está ao seu lado.

Peixes: é hora de conversar e de saber expor os seus sentimentos, pisciano. Seja espontâneo, só tomando cuidado para não se expor demais.