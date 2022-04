Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda, dia 4

Vamos dar boas vindas a esta semana que começa em pleno ápice da temida conjunção entre Marte e Saturno! Mãos à obra, mas não esqueça: mais vale unir forças do que competir por espaço. Para você que perdeu as colunas nas quais falei sobre a força do simbolismo dessa dupla, sugiro que você dê uma olhada aqui e também no horóscopo semanal, pois dei mais detalhes desse encontro que acontece, em média, a cada dois anos.

Com tanta energia concentrada sob o signo da individualidade da luta para romper obstáculos, é preciso lembrar que as melhores conquistas são aquelas que construímos com o tempo e, melhor ainda, em conjunto. Aliás, nesta segunda-feira, vamos tomar cuidado com a pressa! Já parou para pensar como a ansiedade por fazer tudo muito rapidamente não só é inimiga da perfeição e da saúde mental como também contraria o entendimento do universo?

Façamos uma reflexão. Sabe aquele estresse todo que gera inúmeras brigas no trânsito por conta de meio centímetro que teria, potencialmente, o poder de fazer alguém chegar meio minuto mais cedo em algum lugar? Na hora que esse tipo de ansiedade bater, lembre-se somente de um número: 14 bilhões! E sabe por que? Pois 14 bilhões de anos é a idade estimada do universo.

A Terra, esse planeta azul cheio de vida que chamamos de casa, segundo as estimativas da ciência, teria aproximadamente 4,5 bilhões de anos. As estrelas que enfeitam o nosso céu noturno e dão corpo aos mitos que servem de inspiração para a vida por aqui têm centenas de milhões ou bilhões de anos também. Já a humanidade, ao menos do jeito que conhecemos, tem muito menos. Muito menos, mesmo!

Se imaginarmos o processo de sedentarização, que fez com que passássemos a viver em sociedades organizadas com base na percepção do tempo, voltaremos 10 a 12 mil anos, no máximo. Foi somente daí que passamos a contar dias e noites, ciclos dos astros pelo céu e a identificar estações climáticas, criando os calendários que passaram a servir de referência para ciclos agrícolas.

Então, vamos celebrar o encontro bienal entre o apressado Marte e o esforçado Saturno para exigir somente o suficiente, de nós mesmos e dos outros. Houve muita evolução no universo e aqui na Terra até chegarmos ao nível de organização que temos hoje. Precisamos fazer jus a toda essa história evolutiva do cosmos!

Observe: a Lua Nova ganha corpo e também tempo para nos fazer companhia no céu noturno. Depois do pôr do Sol, a rainha da noite poderá ser vista próxima ao horizonte Oeste. Com pouco mais de 10% do corpo iluminado, ela estará em meio à Constelação de Touro, ficando abaixo do horizonte visível pouco depois das 20h. Ao longo desse período, o nosso satélite natural ficará na mesma longitude de Algol, a estrela Beta da Constelação de Perseu, estando também próxima de Alcyone, a estrela Eta da Constelação de Touro, e suas companheiras estelares do aglomerado das Plêiades.

Áries: cuide do que é seu, ariano. O momento pede para você se planejar. Organize sua agenda e também as finanças, sem se afobar.

Touro: direcione energia para as coisas certas e evite se desgastar, taurino. Pense no longo prazo e exerça liderança com sabedoria.

Gêmeos: o dia favorece os aprendizados, geminiano. Ouça as pessoas mais velhas e não queira fazer nada sem ter certeza do que quer.

Câncer: pense nas pessoas e situações que realmente merecem a sua atenção, canceriano. É importante olhar para frente e virar páginas junto com quem realmente importa.

Leão: faça boas parcerias e converse com as pessoas demonstrando interesse, leonino. É fundamental que você esteja disponível e pronto para ajudar.

Virgem: seja prático, virginiano, sem deixar de lado o cuidado e o conhecimento necessário para tomar decisões embasadas.

Libra: os temas da sedução e da sexualidade podem estar em alta, em plena segunda-feira. Vá com calma, libriano, medindo os seus passos.

Escorpião: evite o excesso de pressão sobre você mesmo e, especialmente, sobre os outros, escorpiano. Pegue leve e tenha calma.

Sagitário: é preciso organizar-se e não deixar de cuidar da alimentação, sagitariano. Procure ter uma rotina saudável.

Capricórnio: tenha cuidado com o apego e a vontade de controlar tudo, capricorniano. É preciso saber conduzir as coisas com cuidado, mas relaxar também para viver o momento.

Aquário: preserve a sua intimidade, aquariano. Aliás, evite atritos familiares ou mesmo na sua casa. Mantenha a calma, independente do contexto agitado.

Peixes: Meça bem as palavras, pisciano. Evite também distrações. É hora mais de sentir do que de sair por aí opinando sobre o que você pode não conhecer direito.

