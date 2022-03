Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda, 21

Para quem ainda tinha qualquer desculpa para adiar planos, agora não tem mais jeito! O carnaval já passou e o ano-novo astrológico aconteceu no último domingo, dia 20. Então, com o Sol brilhando no signo de Áries, a semana começa em pique de fazer as coisas acontecerem. Bateu medo? Calma, o céu ajuda você a processar as informações.

Nesta segunda-feira, dia 21, o planeta Mercúrio tem encontro marcado com Júpiter. O pequeno e volátil Mercúrio, nomeado em homenagem ao mensageiro dos deuses por estar no céu sempre perto do Sol, é o patrono do pensamento. A poucos dias de concluir sua passagem pelo sensível signo de Peixes, ele dá as mãos ao gigante do Sistema Solar, Júpiter. O regente da fé, também de passagem pelas águas piscianas, por sua vez, está cada vez mais próximo do patrono dos oceanos, Netuno.

Assim, o dia favorece a criatividade, as ideias inovadoras e aplicação da mente nas questões que ainda podem estar difusas. Pois tão importante quanto ter ideias incríveis é a capacidade de colocá-las em prática. Para ajudar nessa transformação, a Lua avança pelas profundas águas do signo de Escorpião. Então, ainda que o céu esteja sensível, não podemos esquecer que o Sol ariano dá brilho à iniciativa e aos começos.

Até porque não tem coisa mais sem sentido do que aquelas pessoas demasiadamente inspiradas ou criativas que não conseguem realizar nada de concreto, não é mesmo? E, caso você tenha dificuldade em fazer essa ponte entre os sonhos inspirados e a ação realizadora, fica a dica: pegue aqueles grandes projetos e divida-os em pequenas metas realizáveis de forma prática.

Pois vamos aproveitar que o pequeno Mercúrio dará as mãos ao majestoso Júpiter para entender que não há nada mais grandioso do que conectar microcosmo e macrocosmo na proporção exata da realidade!

Observe: com pouco mais de 80% de iluminação, a Lua Cheia nascerá no horizonte Leste pouco antes das 21h, em meio à Constelação de Libra. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite chegará ao ponto mais alto do céu por volta das 3h30, já na madrugada da terça-feira, dia 22. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural estará em conjunção a Zuben Hakrabi e Zubeneschamali, as estrelas Nu e Beta, respectivamente, da Constelação de Libra, nos fazendo companhia no céu até o amanhecer, quando será ofuscada pelo brilho do Sol.

Áries: não tenha medo de mudar de planos e fazer diferente, ariano. O dia pede ação, então não perca tempo.

Touro: saiba consolidar parcerias e trabalhar bem em conjunto, taurino. Ouça as pessoas na mesma medida em que você é ouvido.

Gêmeos: o dia promete agitação no trabalho e no cotidiano, geminiano. No entanto, é importante não se perder em devaneios e buscar concentração.

Câncer: use a criatividade para fazer diferente, canceriano. Aliás, não deixe também de fazer algo por você, mesmo que o dia seja corrido.

Leão: lembre-se que é fundamental fazer mais e falar menos, leonino. O momento pede foco e discrição. Comente sobre seus planos só com as pessoas mais próximas.

Virgem: você está bastante perceptivo, virginiano. Cuide da sua comunicação e percebe a melhor hora de expor suas ideias.

Libra: é hora de planejar a semana de maneira prática, sabendo onde e como destinar os seus recursos, libriano. Esteja atento às suas finanças.

Escorpião: use a intuição e o sexto-sentido para lidar com as situações que surgirem na sua vida, escorpiano. Esteja aberto ao novo.

Sagitário: preste atenção nos seus sonhos e procure descansar a mente nesse início de semana, sagitariano. Não confie demais no que você não conhece.

Capricórnio: faça planos e coloque ideias no papel, capricorniano. Aproveite também para projetar o futuro junto a pessoas que possam ajudar você a ser prático.

Aquário: exerça a liderança de maneira inteligente, aquariano. Exponha suas ideias sem querer impor suas verdades.

Peixes: é hora de se dedicar mais aos temas intelectuais e aos estudos, pisciano. Pense nos conhecimentos que podem ajudar você no futuro.

