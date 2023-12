Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta terça-feira, 5

Virginia Gaia 04/12/2023 - 21:09 Para compartilhar:

É Lua Minguante e o céu chega ao seu ponto mais reflexivo. Aliás, vale registrar que, a partir desta terça-feira, dia 5, até a terça-feira da semana que vem, dia 12, teremos a última Lua Minguante do ano-calendário de 2023. Então, a pergunta que se deve fazer: o que é preciso eliminar, deixar para trás e rever em relação ao que aconteceu neste ano?

É importante frisar que, mais do que atribuir os infortúnios para esse ou aquele fato, é sempre importante saber o que você poderia ter feito diferente. Pois, em todos os acontecimentos, há sempre uma lição ou um aprendizado para assimilar. E não se trata de colocar-se como culpado em tudo e, com isso, acabar jogando a si mesmo para baixo. Muito pelo contrário: até onde não foi possível fazer do seu jeito, é hora de entender que nem tudo se controla nessa vida!

A Lua chega à fase Minguante porque o nosso satélite natural forma um ângulo reto com o Sol. Assim, com ela também acontecem as marés de quadratura, que é quando há a menor oscilação no nível dos mares e oceanos. Na metafísica astrológica, o conjunto de conhecimentos que passou a interpretar o significado dos ciclos da natureza para orientar a vida humana, as marés mais baixas se traduzem em um período ideal para reflexão e aprimoramento.

Acontecendo com a Lua passando pelo signo de Virgem, esta Lua Minguante ajuda a olhar para os itens práticos e cotidianos que precisam de acerto. Quer ajustar algo? Então olhe nos detalhes e seja pragmático. Pois, afinal, de que adianta prometer uma série de coisas que depois não podem ser materializadas?

O último mês do ano já está de vento em popa. O tempo não para. Então, seja direto e reto, observando as pequenas coisas que não estão sendo mais produtivas. Desapegue!

Observe: com aproximadamente 40% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste somente da madrugada de quarta-feira, dia 6, por volta da 1h. Depois, a rainha da noite ficará visível até o nascer do Sol. Nas dependências da Constelação de Virgem, o nosso satélite natural estará ao lado de Zavijava, a estrela Beta desse conjunto estelar, ficando também na mesma longitude de Alkes, a estrela Alfa da Constelação de Crater (“A Taça”).

Áries: seja sistemático e detalhista, ariano. É importante deixar a pressa de lado para poder realizar as coisas de maneira efetiva.

Touro: seja mais criativo, taurino. É hora de aplicar o que você sabe fazer melhor, sem medo de ousar.

Gêmeos: dê atenção às suas questões domésticas e familiares, geminiano. É importante ter a sua intimidade preservada.

Câncer: organize a sua mente e esteja aberto para ouvir mais do que falar, canceriano. Discrição é fundamental.

Leão: saiba onde você quer chegar para poder agir de maneira bem assertiva, leonino. O momento pede para você evitar desperdícios.

Virgem: seja observador e evite agir por impulso, virginiano. É hora de usar a intuição a seu favor.

Libra: procure manter a mente descansada, libriano. O céu pede mais cuidado com a sua rotina e com o seu sono.





Escorpião: pense no futuro, mas tenha cuidado com a pressa, escorpiano. O céu pede para você construir com mais consciência.

Sagitário: exerça a liderança de forma sábia, sagitariano. É fundamental que você tenha iniciativa, mas reflita antes de agir.

Capricórnio: concentre-se nos estudos, capricorniano. É importante ampliar conhecimento e evitar discussões sobre tópicos mal resolvidos.

Aquário: é hora de desapegar mesmo, aquariano. Evite investir no que não dá retorno, sendo mais enfático sobre o que você quer.

Peixes: procure sempre a via do diálogo, pisciano. O momento pede mais empatia no cuidado com o outro.

