Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta terça, dia 1º

Agosto chega com tudo, em uma terça-feira, dia dedicado ao guerreiro planeta Marte, e sob a Lua Cheia. Tem maneira mais inspirada para começar um novo mês que tem má fama e, além disso, não é muito generoso com folgas e feriados?

Com o Sol e a Lua opostos no céu, veremos o nosso satélite natural completamente iluminado. Dessa maneira, teremos o astro-rei no signo de Leão e a rainha da noite nos domínios zodiacais de Aquário. Enquanto, no simbolismo astrológico, Leão significa a identidade individual, a criatividade, os gostos e as preferências pessoais, Aquário sintetiza a identidade que se assume em grupo, as mudanças e transformações coletivas.

Tanto Leão quanto Aquário representam o ápice das estações climáticas nas quais estão inseridos. Assim, ambos são signos Fixos, mas regidos por elementos opostos e complementares. Governado pelo Sol, Leão representa o elemento Fogo em sua máxima manifestação. Já Aquário, regido por Urano e corregido por Saturno, é onde o elemento Ar tem seu ápice. Com os luminares da astrologia ocupando as extremidades desse eixo, esses opostos complementares dão as caras para apontar a direção para o futuro.

Assim, o céu convida a perceber quem são as pessoas que acolhem as excentricidades sem restrições. Ou melhor, que respeitam a singularidade em meio à multidão. E não é um coletivo qualquer: é aquele que abre espaço para múltiplas tribos, com comportamentos variados e nichos culturais diversos. Dos certinhos aos ousados, dos fãs de punk ao fanáticos por reggae, de quem ama sertanejo a quem venera o heavy metal, o Sol brilha para todos e a Lua os acolhe como mãe.

Então, permita-se! Abra-se para novas experiências. Sabe aquele colega tão diferente de você? Às vezes, é preciso dar espaço ao que parece oposto para, então, encontrar o ponto de equilíbrio. Ninguém é uma coisa só. Todos têm várias faces e viver a plenitude, em cada uma delas, é uma forma de encontrar a fórmula singular que torna cada ser vivo, na Terra, um ser único, no universo!

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia nos fará companhia no céu ao longo de toda a noite, cruzando o céu, de Leste a Oeste. Pondo-se com o nascer do Sol, na manhã da quarta-feira, dia 2, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Capricórnio, ficando também na mesma longitude de Rotanev, a estrela Beta da Constelação de Delphinus (“O Golfinho”)

Áries: inove, ariano. É preciso fazer diferente e estar aberto a novas ideias para que você possa construir o futuro.

Touro: é hora de dar atenção à sua carreira e planejar o seu futuro, taurino. Fomente boas relações com as pessoas importantes para o seu crescimento e siga em frente.

Gêmeos: atualize os seus conhecimentos e esteja aberto a novas ideias, geminiano. É sempre hora de aprender algo novo.

Câncer: não tenha medo e vire páginas, canceriano. É importante encerrar ciclos, usando a intuição para ampliar horizontes.

Leão: invista no diálogo e amplie as suas relações, leonino. O momento favorece os seus relacionamentos e parcerias.

Virgem: é hora de ter foco e mostrar a qualidade do seu trabalho, virginiano. Busque manter a concentração e fomentar bons relacionamentos no dia a dia.

Libra: esteja aberto a conhecer novas pessoas, libriano. Caso alguém do passado reapareça, lembre-se de estar aberto à renovação dessa relação.





Escorpião: é importante dividir-se bem entre o trabalho e a vida pessoal, escorpiano. Mantenha o foco para crescer de forma bem sustentada.

Sagitário: expresse-se com clareza, sagitariano. É preciso organizar o pensamento e buscar as palavras certas.

Capricórnio: é hora de crescer, mas para isso é preciso se planejar materialmente, capricorniano. Invista o seu dinheiro com racionalidade.

Aquário: cuide de você, aquariano. Faça algo que ajuda você a se sentir mais autoconfiante para ter atitudes mais assertivas.

Peixes: preze pela sua saúde em um nível amplo, pisciano. É preciso evitar os excessos, deixando para trás ambientes e situações desgastantes.

