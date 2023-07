Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta terça, 25

Esta terça-feira, dia 25, tem um toque sexy, mas é só para quem souber amar de verdade! A Lua Crescente acontece nas profundas e misteriosas águas do signo de Escorpião, com o Sol leonino brilhando soberano na porção do zodíaco onde está coroado com todo o seu esplendor. É intensidade que você quer? Então entregue-se ao desejo, mas só se for para ser saudável, honesto e sem neura!

Sabe aquelas pessoas que gostam de complicar as coisas? Gente que briga à toa, que arma confusão e faz certos comentários só para testar a paciência alheia? Então, fuja delas. E aquele tipo que faz o ciumento obrigatório, que vê traição em tudo para, depois, fazer as pazes na cama? Pois é, esse é outro padrão bem conhecido e que é bom passar bem longe. Porque, nessa vida, a sedução tem que combinar com suavidade, simpatia e prazer. E amor que agride o coração não é amor: é cilada.

No céu, o conquistador planeta Marte ainda está oposto a Saturno, o senhor dos anéis que, no âmbito dos relacionamentos, é também o cobrador das alianças. Então, o astral está meio que de pavio curto, testando limites. Entre o controle do outro e o autocontrole, há um mundo de possibilidades para tornar tudo isso algo mais lúdico. Então, invista mais em fantasias e menos em disputas por quem tem mais razão.

Um padrão relacional muito comum nos consultórios de psicólogos, psicanalistas, sexólogos e especialistas em relacionamentos dos mais diversos tipos é o do casal que compete entre si. Há quem extraia o seu desejo a partir das pequenas disputas: quem procura mais, quem trabalha mais, quem chama mais a atenção de terceiros para deixar o outro inseguro, e assim por diante. A lista é enorme! No fim, nenhum desses troféus representa qualquer ganho real.

Por isso, é sempre sábio lembrar, ainda mais em tempos de Vênus retrógrado, que amor é sinônimo de parceria e sexualidade rima com naturalidade. E tudo isso tem que ser nobre como o rei da selva, despertando respeito de outras espécies porque está à altura de sua amada leoa.

Aproveite esse astral que está rugindo para ser fera no que vale a pena. Na dúvida, peça conselhos para o primeiro gato ao lado. Ele sabe o poder que tem um bom colinho!

Observe: com metade do corpo iluminado, Lua Crescente poderá ser vista no ponto mais alto do céu, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite nos fará companhia até quase à 0h30 da terça-feira, dia 16. Nas dependências da Constelação de Virgem, o nosso satélite natural estará também na mesma longitude de Seginus, a estrela Gama da boreal Constelação de Bootes (“O Boiadeiro”)

Áries: você está cheio de intensidade e com muita vontade de fazer acontecer, ariano. No entanto, vá com calma para não acabar tomando decisões muito radicais.

Touro: mantenha o diálogo, taurino. Cuidado com a tendência de querer impor a sua opinião em relação às dos outros.

Gêmeos: saiba atuar em equipe, geminiano. O céu pede para você fazer as coisas com mais praticidade.

Câncer: curta mas o seu dia, sem querer controlar demais as coisas, canceriano. É preciso saber viver um dia de cada vez.

Leão: dê atenção ao seu bem estar emocional, leonino. É preciso estar leve de coração até para equilibrar as questões pessoais e íntimas.

Virgem: seja claro e assertivo na sua comunicação, virginiano. O momento pede as palavras certas, na hora certa.





Libra: equilibre as suas finanças e tenha cuidado para não exagerar nos gastos, libriano. É hora de resolver o que for mais urgente, sem afobação.

Escorpião: use a sua intuição para tomar decisões mais certeiras, escorpiano. É hora de você seguir o coração, mas sem deixar de ser prático.

Sagitário: a semana está só começando, então é importante pegar leve, sagitariano. Procure dormir bem e organizar melhor a sua agenda.

Capricórnio: seja seletivo em relação às pessoas e evite entrar em confusões alheias, capricorniano. É hora de preservar as suas amizades.

Aquário: dê atenção à sua carreira e exerça a liderança sem exigir demais das pessoas, aquariano. É importante estar aberto às necessidades dos outros.

Peixes: esteja aberto ao aprendizado contínuo, pisciano. O céu pede mais atenção aos temas educacionais e intelectuais.

