Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta terça, 22

Que esta terça-feira, dia 22, venha quente, pois o céu está fervendo! Então, vamos em frente, só tomando cuidado para não acabar estourando à toa, tá? Pois o dia da semana já é historicamente, há milênios, dedicado ao planeta Marte, patrono da ação, da guerra, das conquistas e também do desejo sexual. É suficiente ou você quer mais?

A Lua Nova avança pelos domínios escorpianos, formando um harmônico trígono com Saturno, em Peixes, em uma configuração celeste afeita ao drama e à intensidade. E vale lembrar que o gigante dos anéis está a caminho de rivalizar com o Sol leonino, quase virginiano, uma vez que o astro-rei ingressará no signo de Virgem, na quarta-feira, dia 23. Com isso, o astral mergulha de cabeça nas questões mais sombrias e inconscientes, dando espaço para tornar tudo isso mais leve, por meio da busca pela aplicação prática e saudável do que há de mais profundo em cada um.

Mas acha que para por aí? Não! Simplesmente, não! Ainda tem a oposição entre Marte (olha aí o planeta vermelho sendo novamente representado) e o sonhador e psíquico planeta Netuno, que chega ao seu aspecto exato. Ou seja, ambos estarão exatamente a 180° de distância, na grande circunferência zodiacal. E tem mais: Vênus, patrono dos relacionamentos, também chega ao ponto onde formará um ângulo reto perfeito com o expansor Júpiter.

Ufa! Mas o que tudo isso combinado significa na prática? Bem, o que veremos é um dia enrolado, daqueles que as coisas parecem se arrastar. Mas, ainda assim, iluminará caminhos para uma solução possível. O importante, então, é saber levar tudo isso de maneira mais leve, sem descarregar no colega ao lado as pressões que você está absorvendo, em diferentes ambientes. Da mesma forma, fica a dica de saber relevar aquela cara de poucos amigos que alguém pode, em um dia ruim, acabar exibindo sem nem perceber.

No final do dia, o que fica é aquela lição básica da vida: se nada pode ser perfeito o tempo todo, então vive bem aquele que aceita as imperfeições e trabalha para aprimorá-las. Daí é só celebrar cada pequena melhoria como sinal de vitória em diferentes etapas.

Lembre-se: é dando um passo de cada vez que se chega ao topo da montanha!

Observe: com pouco mais de 30% de iluminação, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar e até pouco depois das 23h. Nas dependências da Constelação de Libra, o nosso satélite natural estará na mesma longitude de Acrux, a estrela Alfa da Constelação do Cruzeiro do Sul, e também de Alphecca, a estrela Alfa da Constelação da Corona Borealis (“A Coroa Boreal”).

Áries: seja mais prático, mas evite as decisões muito radicais, ariano. É preciso equilibrar as coisas e resolver tudo com mais empatia.

Touro: é preciso conversar, taurino. Cuidado com possíveis exageros e mal entendidos, investindo na sinceridade.

Gêmeos: é hora de fazer as coisas na prática e no dia a dia, geminiano. Evite a ansiedade compartilhando suas preocupações com colegas e pessoas próximas.

Câncer: faça valer as suas opiniões, canceriano. Só tenha o cuidado de se expressar com clareza para não parecer estar demasiadamente autocentrado.

Leão: é hora de prestar mais atenção nos seus impulsos e necessidades, leonino. Procure manter equilíbrio interno cuidado da sua intimidade.

Virgem: com a mente acelerada, você precisa medir melhor as suas palavras, virginiano. Aproveite para aprender com as pessoas, sendo mais receptivo ao que os outros falam.





Libra: organize as suas finanças para evitar o desperdício, libriano. O momento pede mais concentração e foco.

Escorpião: cuide do seu corpo e aparência, escorpiano. E aproveite tudo isso para dar aquela elevada na sua autoestima.

Sagitário: procure dormir bem e preste atenção nos sinais que o universo mandar, sagitariano. Evite julgar as pessoas entendendo-as melhor na sutileza.

Capricórnio: cultive as boas amizades e os contatos produtivos, capricorniano. O momento pede olhar para o futuro e bom humor.

Aquário: aproveite bem as oportunidades para mostrar os seus talentos, aquariano. É hora de planejar a sua carreira pensando em onde você quer chegar.

Peixes: esteja aberto a novos aprendizados, pisciano. É importante ser flexível e estar aberto a diferentes opiniões.

