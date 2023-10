Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta segunda-feira, 9

Que tal uma semana que começa com um convite para revisão de si mesmo? Pois é isso que esta segunda-feira, dia 9, traz. Com a Lua Minguante avançando pelo signo de Leão, o céu leva atenção à naturalidade e à espontaneidade de ser e honrar a própria essência. Para tornar todo esse processo ainda mais intenso, não estamos falando de uma Lua Minguante qualquer!

Em plena contagem regressiva para o Eclipse Solar Anular que acontece ainda nesta semana , o simbolismo da rainha da noite diminuindo de tamanho e iluminação ao avançar pelos domínios de Leão – signo zodiacal regido pelo Sol – é dos mais ricos. Afinal, a protagonista de uma ocultação do astro-rei leva todo o seu caráter de regente das emoções e da intuição para os momentos de introspecção que antecedem um dos fenômenos astronômicos mais fascinantes.

Um dado curioso é saber que, até o momento, não foi identificado nenhum planeta no universo no qual seja viável a observação de eclipses solares como temos o privilégio de ver aqui na Terra. Embora existam outros planetas com satélites naturais, a proporção estética entre o Sol e a Lua, como vistos na superfície terrestre, é de extrema raridade.

Eclipses solares totais ou anulares, que proporcionam uma visão da Lua encobrindo o Sol quase que em sua totalidade, só acontecem por uma incrível coincidência. Embora o Sol seja cerca de 400 vezes maior que a Lua, o nosso satélite natural está aproximadamente 400 vezes mais próximo da Terra. E é só por isso que podemos observar o disco solar e o disco lunar, no céu, com praticamente o mesmo tamanho.

Para a gente ver como as coincidências são mesmo muito generosas na capacidade de gerar significado e interpretações culturais que, em última instância, nascem da nossa relação sensorial com o céu e, consequentemente, com o universo. E é nesse contexto que vale aproveitar esse primeiro dia útil da semana para prestar atenção no entorno e, a partir disso, refletir sobre o que é possível mudar e transformar.

Lembre-se: nem sempre é possível mudar o que está à sua volta, mas com certeza é sempre viável transformar a si mesmo!

Observe: com menos de 20% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste somente por volta das 3h30 da manhã da terça-feira, dia 10, sendo posteriormente encoberta pela luz solar, ao amanhecer. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite também estará na mesma longitude de Alphard, a estrela Alfa da Constelação da Hidra.

Áries: procure fazer as coisas do seu jeito, mas sem parecer impositivo, ariano. É hora de você ter mais prazer com o seu dia a dia.

Touro: o céu pede discrição, taurino. Preste atenção no seu entorno e dê prioridade para as questões íntimas, mesmo que o dia seja puxado.

Gêmeos: preste atenção nas suas palavras e atividade mental, geminiano. É sempre importante dosar a sua vontade com as dos outros.

Câncer: lembre-se de que menos é mais, canceriano. O astral pede mais simplicidade, praticidade e economia para resolver as coisas.

Leão: use o seu sexto sentido e evite os excessos, leonino. A semana promete ser agitada, então procure poupar as suas energias.

Virgem: invista na espiritualidade para poder direcionar a sua intuição da melhor forma, virginiano. É preciso estar mais alinhado à sua riqueza interior.





Libra: preste atenção na qualidade dos locais que você frequenta e faça um bom filtro no que você ouve, libriano. É preciso ser mais discreto.

Escorpião: seja ambicioso, mas cuidado com os excessos e também com a pressa, escorpiano. O momento pede para você ser mais estratégico.

Sagitário: esteja aberto a mudar de opinião, caso você perceba melhores alternativas para um mesmo problema, sagitariano. É sempre importante crescer com a diversidade.

Capricórnio: é preciso saber se adaptar, capricorniano. Mantenha o que é essencial e una-se às pessoas em quem você pode confiar plenamente.

Aquário: ouça antes de falar, aquariano. O céu abre espaço para ver e rever parcerias, mostrando também quem é quem na sua vida.

Peixes: procure dar espaço para todo mundo e saiba trabalhar em equipe, pisciano. O céu pede mais flexibilidade e espírito de equipe.

