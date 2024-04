Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta segunda-feira, 8

Virginia Gaia 07/04/2024 - 22:56 Para compartilhar:

É dia de Eclipse Solar Total! Em uma parte dos Estados Unidos, Canadá e México, o Sol será encoberto por até cerca de uma hora pela Lua. No mundo todo – inclusive aqui no Brasil -, as pessoas são magnetizadas por esse belo espetáculo natural, mesmo que ele não possa ser observado diretamente. Calendários de eclipses estão presentes em todas as culturas, prova de que eles carregam um simbolismo poderoso, diverso e multicultural.

Assim, o primeiro dia útil da semana chega querendo transformar, mas não apenas na superfície: é preciso ter olhar clínico para encontrar o ponto exato onde é possível virar tudo do avesso. Acontecendo aos 19°24” do signo de Áries, o eclipse é também uma Lua Nova especial, afetando os ânimos coletivos ao passo em que também ativa planetas e pontos especiais em mapas astrais pessoais , especialmente os que estiverem a uma distância de até 5 graus do local exato do céu onde ocorre.

Consequências de fenômenos assim poderosos podem ser sentidas por até 6 meses. Para fazer essas análises astronômicas e astrológicas, o ser humano desenvolveu modelos matemáticos que são utilizados até hoje. Com essas medições, além de planejar a vida e dar significado aos acontecimentos guiados pelo destino, foi também possível avançar cientificamente e tecnologicamente.

Os intervalos entre eclipses seguem um padrão geométrico que foi amplamente documentado desde a Antiguidade. Para demarcá-los em seu deslocamento pelo zodíaco, existem os Nodos Lunares, uma dupla de pontos matemáticos que simboliza, na astrologia, o eixo zodiacal que sinaliza a busca pelo autodesenvolvimento e espiritual. Diz-se que o Nodo Lunar Sul atrai padrões do passado e que o Nodo Lunar Norte aponta a direção para auto superação.

Por isso, neste dia no qual resgatamos, de maneira tão mágica e mística, a ideia de que é fundamental interpretar os acontecimentos no céu para entender a vida aqui na Terra, é importante olhar para frente com coragem. Independentemente da área ou tema em questão, mudar exige sempre algum nível de esforço e de determinação. E é isso que o astral tem a dizer nesta segunda-feira. Então, respire fundo e siga em frente!

Observe: como acontece sempre quando é Lua Nova, a rainha da noite estará ausente do céu, já que cruzará a esfera celeste, de Leste a Oeste, junto ao astro-rei. À noite, dos planetas visíveis a olho nu, os que passam maior tempo no céu noturno são Marte e Saturno, ambos em meio à Constelação de Aquário, que ascendem ao Leste pouco depois das 3h30 da manhã.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: renove-se, ariano. O dia promete ser agitado, demandando bastante da sua habilidade para se comunicar de maneira clara.

Touro: invista na sua espiritualidade e evite começar a semana de maneira ansiosa, taurino. É fundamental que você preze pelo seu bem-estar emocional.

Gêmeos: pense no futuro, mas de maneira bem embasada, geminiano. É preciso avançar em direção ao futuro, mas sem deixar de lado as lições do passado.

Câncer: pense na melhor forma para materializar as suas ambições, canceriano. O céu pede mais equilíbrio para você ir mais longe.

Leão: aprenda com as pessoas, leonino. Evite se prender a ideias radicais e amplie sua percepção sobre quais conhecimentos podem agregar à sua vida.

Virgem: o céu traz profundidade para você, virginiano. É preciso saber o que precisa ficar e o que deve sair da sua vida.

Libra: é hora de exercer a sua capacidade de ser justo e diplomático, libriano. Troque informações com as pessoas e decida de forma ponderada.

Escorpião: organize a agenda para não se perder em meio a tantas demandas profissionais, escorpiano. É preciso ir com calma e disciplina.

Sagitário: seja mais você, mas sem ignorar as boas opiniões que podem surgir, sagitariano. É hora de saber o que quer para mostrar o melhor de você.

Capricórnio: seja mais empático e compreensivo, capricorniano. Especialmente no âmbito familiar, você deve evitar confrontos.

Aquário: saiba se expressar com inteligência, aquariano. Evite o excesso de exposição ao passo em que endereça as mensagens certas para as pessoas certas.

Peixes: seja mais objetivo, pisciano. É preciso agir de maneira mais pontual e direcionada, com mais consistência em direção ao que você quer.