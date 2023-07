Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta segunda, 31

Se é para começar a semana fechando o mês, então que o façamos em alto estilo! Esta segunda-feira, dia 31, encerra o mês de julho com o astral voltado para o planejamento do futuro. E tudo isso associado à ideia de poder pessoal ou revisão dele.

Com a Lua Crescente quase completamente iluminada, já que estaremos na véspera da Lua Cheia, o nosso satélite natural avança pelo ambicioso signo de Capricórnio. Nessa senda, a rainha da noite tem encontro marcado com o poderoso Plutão, o pequeno notável do Sistema Solar. É com esse abraço celeste, o simbolismo plutoniano fica em destaque.

Como os demais planetas que não são visíveis a olho nu – o que inclui também Urano e Netuno – Plutão foi interpretado simbolicamente depois de ter sido descoberto pela ciência. Dessa forma, o seu significado astrológico é resultado da observação do contexto histórico na época de sua investigação e descoberta. Ou seja, de maneira praticamente oposta do que aconteceu com os planetas conhecidos desde a Antiguidade, cujo conhecimento científico passou a se desenvolver depois de já terem sido associados a deuses e fenômenos culturais.

Registrado em 1930, em uma época considerada como a “era de ouro” da física, Plutão chegou pouco depois da publicação, em 1915, da Teoria da Relatividade Geral, de Albert Einstein. Além da relatividade, o famoso físico alemão também se dedicou à pesquisa de outra grande descoberta científica revolucionária: a mecânica quântica. A palavra ‘quântica” – hoje bastante banalizada e atribuída a um sem número de fenômenos que nada tem a ver com a física -, vem de “quantum”, termo cunhado por Max Planck, físico contemporâneo de Einstein, no início do século passado. A partir daí, a humanidade assistiu a uma revolução sem precedentes no entendimento do universo.

Com a estreia nos cinemas do filme que conta a história de J. Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica, fica mais fácil entender porque Plutão, pelo olhar metafísico e cultural da astrologia, é o patrono da transformação. O seu simbolismo foi atrelado a esse conjunto de fenômenos históricos que permitiu conhecer muito mais sobre a natureza da matéria e do universo, ao mesmo tempo em que também deu aos homens o poder de gerar armas de destruição em massa. Isso tudo sem contar que, nesse mesmo período, também tivemos a difusão da psicanálise, de Sigmund Freud, e da psicologia analítica, de Carl Jung.

Por isso, o céu desta segunda-feira encerra o mês querendo virar páginas e transpor feridas. Mais do que contar mais um mês no calendário, é preciso refletir sobre o tempo e como o estamos aplicando, mergulhando fundo nos temas inconscientes, se for preciso. Lembre-se de que, muitas vezes, o maior poder é o de mudar a si mesmo e, com isso, crescer internamente!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente – quase Lua Cheia – cruzará o céu, de Leste a Oeste, pondo-se praticamente ao mesmo tempo em que o Sol estiver nascendo, na manhã da terça-feira, dia 1º de agosto. Transitando entre a Constelação de Sagitário e a Constelação de Capricórnio, a rainha da noite também ficará alinhada a Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia.

Áries: o dia chega cheio de responsabilidades, ariano. Use a sua liderança de forma prática e sábia.

Touro: invista nos aprendizado e nos temas intelectuais, taurino. Lembre-se que sempre é saudável revisar pontos de vista.

Gêmeos: mude sem medo, geminiano. É preciso saber lidar com as transformações à sua volta, mantendo quem você mais gosta por perto.

Câncer: invista no diálogo e no poder das parcerias, canceriano. É importante que você saiba conversar e dividir as coisas.

Leão: organize-se, leonino. O dia promete ser agitado mas é preciso dar conta de tudo sem perder o foco do que é mais importante.

Virgem: use a criatividade, virginiano. O céu pede para você tomar a frente dos seus interesses, mas de maneira leve.





Libra: dê atenção ao seu bem-estar íntimo, ainda que o dia seja bastante atribulado, libriano. É fundamental que você cuide também da sua família.

Escorpião: converse e use bem as palavras, escorpiano. O dia está favorável aos contatos e novos conhecimentos.

Sagitário: organize as finanças, sagitariano. É hora de você buscar o que é mais importante e ter foco para evitar gastos.

Capricórnio: cheio de energia, cuide mais de você, capricorniano. É hora de dar um reforço na autoestima.

Aquário: preste atenção nos sinais que o universo encaminhar para você, aquariano. O dia está bastante favorável para os cuidados com a espiritualidade.

Peixes: frequente diferentes ambientes e leve com você o que fizer mais sentido, pisciano. Evite conversas paralelas e improdutivas.

