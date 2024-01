Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta segunda, 29

Virginia Gaia 29/01/2024 - 0:27 Para compartilhar:

Com pressa para promover o bota-fora para o primeiro mês do ano, esta segunda-feira, dia 29, chega querendo ser mais produtiva do que nunca! Então, vale recorrer a tudo que puder dar aquela mãozinha para que as tarefas cotidianas saiam mais rápido e mais bem executadas. Mas cuidado: é para otimizar o tempo, mas não para morrer de ansiedade, tá?

Com a Lua Cheia avançando pelo trabalhador signo de Virgem, o dia promete muitas resoluções práticas para organizar a semana toda. Por sua vez, o planeta Marte engata um harmônico trígono com o inovador Urano, o que pode levar às decisões precipitadas por conta da sensação de urgência que tende a dar as caras. Por isso, é preciso respirar e tornar a rotina algo eficiente, porém saudável.

O seu telefone celular é daqueles que têm milhões de notificações que chegam a todo minuto? Pois então é hora de reavaliar quais são realmente necessárias para tornar a sua vida mais prática. Aliás, é também fundamental dar espaço para as pequenas quebras ao longo do dia, uma espreguiçada gostosa na cadeira, entre um compromisso e outro, e um chá revigorante no meio do expediente.

Isso tudo porque é bom evitar as ilusões. As pessoas mais produtivas são aquelas que têm senso de prioridade. E as empresas mais eficientes são também aquelas que dão espaço para que a equipe consiga respirar e não surtar em meio a tantas demandas. Porque, se for para injetar adrenalina, que seja por um bom motivo e não por conta de um chefe que acha bonito se exaltar à toa.

O bom é que a Lua virginiana ajuda a olhar para as coisas simples e essenciais da vida. Sabe aquele pão com manteiga caprichado? E o arroz e feijão bem temperadinho? Então, não os deixe de fora! Assim, com pequenos prazeres, fica mais fácil mergulhar na rotina e fazer o trabalho render o dobro!

Observe: com pouco mais de 80% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 21h30, ficando visível até ser encoberta pela luz solar, na manhã da terça-feira, dia 30. Nas dependências da Constelação de Virgem, a rainha da noite estará ao lado de Zavijava, a estrela Beta desse conjunto estelar, ao mesmo tempo em que estará alinhada a Labrum, a estrela Delta da Constelação de Crater.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: seja simples e direto, mas sem pecar pelo imediatismo, ariano. O céu pede mais ação concreta e menos enrolação.

Touro: o seu poder de persuasão está em alta, taurino. Aproveite então para manifestar o seus talentos da melhor forma.

Gêmeos: dê atenção às suas questões íntimas e pessoais, geminiano. Aliás, procure ser mais paciente com as pessoas mais próximas.

Câncer: comunique-se de maneira clara, canceriano. O céu ajuda você a fazer contatos e se expressar.

Leão: seja econômico, leonino. É hora de fazer diferente, inovando até a maneira como você administra os seus recursos.

Virgem: cuide de você e do seu corpo, virginiano. É preciso dar condições para que o seu bem-estar emocional fique sempre em alta.

Libra: invista no seu bem-estar emocional, libriano. É preciso estar atento à qualidade da sua energia e do seu entorno.





Escorpião: pense no futuro, mas tenha cuidado com a ansiedade, escorpiano. É importante manter os pés também no presente.

Sagitário: exerça a sua liderança de maneira sábia, sagitariano. É importante que você seja gentil e use o seu carisma natural

Capricórnio: é hora de ser flexível e abrir espaço para novos olhares, capricorniano. O astral pede mais aprendizado.

Aquário: você está cheio de profundidade, aquariano. Então, procure ser mais seletivo sobre com quem você deve compartilhar as suas questões mais íntimas.

Peixes: converse com as pessoas à sua volta, pisciano. É importante que você estabeleça um diálogo aberto e sensível para atuar em parceria.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias