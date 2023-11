Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta segunda, 27

Virginia Gaia 27/11/2023 - 1:53 Para compartilhar:

A semana chega com tudo, trazendo a Lua Cheia para iluminar o primeiro dia útil. Nesta segunda-feira, dia 27, o nosso satélite natural chega ao seu ápice, ficando completamente iluminado para brilhar do lado oposto do céu de onde está o Sol. Nessa dança mensal, a dupla de luminares da astrologia carregará simbolicamente os ânimos terrestres ao passo em que, do ponto de vista físico, também elevará as marés.

No céu, a geometria formada entre os planetas é intensa e profunda. Além do Sol sagitariano ficar oposto à Lua geminiana, o astro-rei estará ao lado do planeta Marte, que também está no signo de Sagitário. Para arrematar, o gigante Saturno, nas movimentadas águas piscianas, estará bem no meio do ângulo de 180° que desenha a Lua Cheia, ficando a cerca de 90° das pontas da reta que representa o clímax do ciclo lunar. Na metafísica astrológica, essa configuração matemática recebe o nome de “quadratura em T”, pois é como se os astros envolvidos desenhassem um grande “T” na esfera celeste.

Nomenclatura difícil e detalhes matemáticos à parte, o que isso quer dizer é que há uma tensão no céu, o que não significa necessariamente que as consequências hão de ser negativas. Aliás, muito pelo contrário! Às vezes, é dessas tensões que saem resoluções ótimas, para não dizer mágicas. E “mágicas”, nesse contexto, é porque abrem espaço para voltar a temas desconfortáveis, mas de maneira mais consciente, para que padrões indesejados sejam revistos e ressignificados.

Pois, se tem uma coisa que é verdade na vida, é que a passagem aqui pela Terra tem prazo de validade. E essa regra vale para todo mundo, infelizmente, já que ainda não existe fórmula para a imortalidade. Nessa senda, há sempre a tendência de que certos comportamentos e até acontecimentos se repitam, seja pela falta de consciência ou por força do destino. Seja lá como for, é aí que moram as oportunidades para dar uma guinada e fazer diferente.

Então, lembre-se, de maneira bem saturnina, que é preciso encarar a realidade para construir as coisas com mais estrutura. Aliás, nessa passagem do gigante dos anéis pelo signo de Peixes, o mais responsável de todos os planetas rememora a importância do exercício da responsabilidade afetiva, ao mesmo tempo em que a Lua Cheia remete à necessidade fundamental do diálogo para a troca de valores e o aprendizado mútuo.

Então, comece a semana percebendo quem e o que você quer ao seu lado! É para amar gente como a gente, que sabe igualmente sentir, aprender e ensinar na mesma medida!

Observe: depois de chegar ao ápice ao longo do dia, a Lua Cheia estará brilhando no céu noturno ainda quase completamente iluminada, cruzando o céu de Leste a Oeste ao longo da madrugada. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite também ficará alinhada a Cursa, a estrela Beta da Constelação de Eridanus.

Áries: organize os pensamentos e meça as palavras, ariano. O céu pede mais calma, já que a sua mente parece bem agitada.

Touro: mantenha o foco para ter um dia produtivo, taurino. É fundamental que você saiba o que é prioridade, já que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.

Gêmeos: ouça a sua intuição e não deixe de prestar atenção aos detalhes, geminiano. O céu pede que você saiba dar tempo ao tempo.

Câncer: cuide da sua espiritualidade, canceriano. Aliás, evite os excessos e procure começar a semana respeitando os seus horários e o tempo para descanso.

Leão: procure organizar a sua agenda para poder dedicar-se aos seus projetos futuros, mas sem perder o foco no presente. Tenha iniciativa, mas saiba onde você quer chegar.

Virgem: exerça a sua liderança com sabedoria, virginiano. É importante saber o que você quer, fomentando boas relações com pessoas influentes.





Libra: evite as ideias preconcebidas, libriano. É preciso estar aberto a novas possibilidades e caminhos ainda desconhecidos.

Escorpião: olhe para além da superfície, escorpiano. O céu ajuda você a estreitar laços mas somente com quem realmente deve ficar ao seu lado.

Sagitário: converse com as pessoas e estabeleça laços de parceria, sagitariano. O céu pede mais equilíbrio e parcerias bem estruturadas.

Capricórnio: organize a sua rotina, capricorniano. Cuidado com o excesso de afazeres, procurando também estabelecer uma boa relação com seus pares no trabalho.

Aquário: use o seu poder de persuasão, que está elevado, para convencer as pessoas do que você quer, aquariano. O céu favorece a sua expressão pessoal.

Peixes: abra o coração, pisciano, mas com as pessoas certas. O momento pede mais atenção e revisão em relação à maneira como você comunica os seus sentimentos.

