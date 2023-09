Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta segunda, 25

Que tal abrir a semana disposto a ampliar os seus horizontes? Pois é isso que o céu desta segunda-feira, dia 25, propõe: uma renovação completa de crenças e valores que norteiam a capacidade humana de expandir conhecimento. Então, é hora de ousar e permitir-se: ainda que seja o dia de retorno ao trabalho, depois do fim de semana, é sempre possível encontrar um espaço para ser e fazer diferente.

Com o Sol avançando pelo signo de Libra, aprofundando a primavera de temperaturas elevadas, a Lua Crescente ganha corpo no revolucionário signo de Aquário. Nesse meio tempo, os dois planetas regentes do aprendizado e da busca pelo conhecimento, o mental Mercúrio e irreverente Urano, engatam uma bela harmonia, formando um ângulo de 120° entre si que, na metafísica astrológica, recebe o nome de trígono. Com isso, é como se essa dupla estivesse se ajudando mutuamente para favorecer as boas sacadas intelectuais.

Como os dois luminares da astrologia, tão fundamentais para a vida da Terra – o Sol e a Lua – estão em signos bastante sociáveis, Libra e Aquário, vale sempre lembrar: só abre a mente aquele que tem o coração escancarado para o diferente! Pois, para fazer diferente de verdade, é preciso ouvir o diferente, receber o diferente, abrir espaço para o diferente… Enfim, é preciso incentivar a inclusão social, sem tornar essa expressão apenas um clichê.

Em uma sociedade cada vez mais competitiva, na qual “pensar fora da caixa” é uma questão de sobrevivência, chega a ser paradoxal a necessidade de lembrar a todo momento a importância do “diferente”. Já pensou se as pontes entre os engravatados do mundo corporativo e, por exemplo, os produtores de hip hop fossem mais viáveis? Ou então se o contato entre a blogueira musa fitness com o jovem punk existisse com maior frequência? Se as pessoas diferentes se ouvissem mais, pensar “fora da caixa” seria uma consequência natural de um mundo realmente mais conectado.

Por isso, proponha-se a começar a semana estando mais aberto ao mundo, com todas as suas cores, nuances e sabores em forma de gente. Um bocadinho de prosa e uma recepção calorosa podem fazer toda a diferença na sua vida, ampliando horizontes em mares nunca dantes navegados!

Observe: ultrapassando a marca de 80% de iluminação, a Lua Crescente estará ligeiramente alta, na porção Leste do céu, depois do pôr do Sol, ficando depois visível até quase às 4h da manhã da terça-feira, dia 26. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite estará ao lado de Dorsum, a estrela Eta desse conjunto estelar.

Áries: planeje o futuro e faça boas alianças, ariano. O céu favorece a boa comunicação e a troca com as pessoas.

Touro: olhe para o futuro e não deixe de honrar as responsabilidades, taurino. É hora de assumir a liderança e mostrar o seu valor com diplomacia.

Gêmeos: adquira novos conhecimentos, geminiano. É preciso estar aberto às pessoas e às ideias inovadoras para poder crescer.

Câncer: esteja aberto às transformações e mudanças, canceriano. Aliás, o céu pede para você vencer medos e deixar tabus para trás.

Leão: seja diplomático e invista no diálogo, leonino. O céu favorece os seus relacionamentos, então aproveite esse momento para estabelecer bons acordos.

Virgem: aproveite o dia agitado para ser bastante produtivo, virginiano. Aliás, invista nas pequenas coisas cotidianas que podem tornar o seu dia mais leve.

Libra: ainda que a semana comece atribulada, o momento pede mais leveza e diversão, libriano. Encare possíveis mudanças súbitas com bom humor.





Escorpião: é hora de honrar seus desejos mais íntimos, escorpiano. Esteja atento às suas necessidades internas e cuide do seu bem estar emocional.

Sagitário: ouça antes de falar e aprenda muitas com as pessoas, sagitariano. A sua mente está afiada, então aproveite para produzir intelectualmente.

Capricórnio: dê atenção e invista o seu tempo no que for realmente importante, capricorniano. O céu pede que você seja mais ágil na hora de perceber o que merece a sua atenção.

Aquário: invista mais em você e mantenha a sua autoestima lá em cima, aquariano. O céu ajuda você a abrir espaços com a ajuda do seu magnetismo pessoal.

Peixes: esteja aberto a possíveis surpresas, pisciano. O céu pede para você se transformar internamente, prestando atenção nos sinais e nas sutilezas do entorno.

