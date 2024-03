Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta segunda, 25

Virginia Gaia 24/03/2024 - 23:02 Para compartilhar:

Um eclipse para repensar, alinhar expectativas e encontrar o equilíbrio perfeito entre o eu e o outro. É assim que esta segunda-feira, dia 25, chega para abrir a semana que conduzirá ao fim do terceiro mês de 2024. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração!

Como bem compôs Tom Jobim e cantou Elis Regina, a vida é cheia de paus e pedras que colocam fim em diversos caminhos. E é assim que é sempre possível abrir espaço para novas histórias. Com esse espírito devemos encarar o fenômeno astronômico que acontece logo pela manhã: um Eclipse Lunar Penumbral.

Com ele, a Lua Cheia marcará o ápice da Lunação ao mesmo tempo em que o nosso satélite natural será encoberto pela penumbra da Terra, ou seja, terá seu brilho parcialmente enfraquecido. Diferentemente dos eclipses lunares parciais e totais, quando a Terra encobre mais da luz solar e então a Lua ganha um tom avermelhado, os eclipses penumbrais são marcados por uma pequena variação da intensidade do brilho do nosso satélite natural.

Na astrologia, os eclipses são considerados poderosos símbolos para definição de temas críticos e ressignificação de acontecimentos com forte carga psíquica. Acontecendo sempre em pares, esses fenômenos celestes são acompanhados desde os primórdios da civilização. Sabendo-se a área do seu mapa astral que será ativada pelo eixo dos eclipses, é possível apontar tendências e fornecer reflexões metafísicas que ajudam a guiar a vida.

Assim, com o Sol em Áries e a Lua no signo de Libra, o eclipse que abre a semana leva atenção especialmente para os temas relacionais. Por isso, vale lembrar o quanto é necessário manifestar o amor, o desejo e até os objetivos comuns, no dia a dia. Afinal, será apenas mais um início de semana como outro qualquer, mas ainda assim é sempre possível comunicar a quem se ama que encontros especiais não acontecem a qualquer hora!

Observe: depois de ser eclipsada pela manhã, a Lua Cheia estará completamente iluminada à noite, cruzando o céu de Leste a Oeste ao longo da madrugada. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite também estará alinhada a Algorab, a estrela Delta da Constelação do Corvo.

Áries: aja com diplomacia, ariano. O dia promete ser agitado, trazendo muitas oportunidades para contatos e acordos.

Touro: dê atenção à sua rotina, taurino. Evite encher demais a agenda de compromissos para poder fazer tudo a seu tempo.

Gêmeos: expresse as suas opiniões, mas sem exagerar no tom, geminiano. É importante ser espontâneo mas evitar o excesso de críticas.

Câncer: cuide da sua intimidade e não deixe de estar com a família, canceriano. Comece a semana com o pé direito.

Leão: preste atenção nos sinais e não deixe de ouvir os outros, leonino. É bom levar ajuda a quem precisa.

Virgem: organize as suas finanças, virginiano. É fundamental que você consiga manter o foco no que é prioridade.

Libra: esteja atento ao seu corpo e às suas necessidades mais sutis, libriano. O céu pede mais cuidado e bom uso da intuição.





Escorpião: procure dormir bem e preste atenção nos seus sonhos, escorpiano. O céu pede para você se conectar melhor internamente.

Sagitário: preste atenção nas pessoas à sua volta, sagitariano. É preciso saber discernir os amigos de verdade dos que não são.

Capricórnio: planeje-se, capricorniano. É hora de fazer ajustes para que você consiga se aproximar dos seus sonhos.

Aquário: seja flexível em relação às conversas e temas polêmicos, aquariano. É importante investir no aprendizado.

Peixes: esteja aberto às mudanças, pisciano. É hora de ter mais atitude e buscar novas parcerias.

