Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta segunda, 18

Que tal começar a semana com tudo? Bem, no que depender das movimentações celestes, o clima está mesmo para quem chega sem pedir licença. E se for para mudar, transformar e fazer diferente, melhor ainda! Quer uma segunda-feira realmente intensa? Pois este dia 18 de setembro promete!

A Lua Nova ganha corpo, recebendo cada vez mais luz do Sol na medida em que avança pelo zodíaco. Ao ingressar no profundo signo de Escorpião, a rainha da noite dá uma de menina veneno para não deixar dúvidas do que é capaz. Em harmonia com Saturno, no signo de Peixes, ela ganha ares de mulher destemida, evocando toda a força capaz de derrubar estruturas. E tudo isso com um toque de magia.

Por sua vez, o Sol virginiano prossegue em sua temporada sistemática, opondo-se ao sonhador Netuno, em Peixes. Assim, com essa associação de símbolos que são tão místicos quanto realistas, o céu quer mais lucidez. Ou seja, é hora de encarar a magia de forma racional, entendendo todos esses processos como manifestações da experiência humana neste ponto bastante peculiar do cosmos chamado Terra.

No pálido ponto azul, tomados por fenômenos como pressentimentos e intuições, cabe a cada ser humano buscar uma forma saudável para aplicar tudo isso sem se perder em devaneios. Encontrar o ponto exato onde aproveita-se o máximo da magia ao passo em que também exerce-se toda a força do planejamento racional é a chave para a realização em diversos níveis.

Por isso, independentemente de você professar ou não uma fé específica, abra a semana disposto a conectar-se com o universo. Se existe ou não algo maior que reina no plano máximo da existência, ninguém sabe ao certo. Mas, de qualquer forma, quando lança-se mão do planejamento bem estruturado em conjunto com aquela voz interna que inspira o otimismo, tudo parece fazer mais sentido.

Nesta segunda-feira, analise e acredite: o céu evoca novas soluções para antigos problemas!

Observe: com pouco mais de 10% do corpo iluminado, a Lua Nova estará relativamente próxima ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol. Na fronteira entre as áreas da Constelação de Virgem e da Constelação de Libra, a rainha da noite também estará na mesma longitude de Nusakan, a estrela Beta da boreal Constelação de Corona Borealis (“A Coroa do Norte”) e também de Gacrux, a estrela Gama da austral Constelação do Cruzeiro do Sul.

Áries: cheio de força, você está com tudo para fazer acontecer, ariano. Só tenha cuidado com possíveis exageros e radicalismos.

Touro: é hora de dialogar, taurino. Procure equilibrar as coisas, sendo franco e direto ao lidar com as pessoas à sua volta.

Gêmeos: organize-se, geminiano. É preciso ter foco e saber o que é prioridade para que você dê conta da agenda que promete ser atribulada.

Câncer: seja criativo, canceriano. Aliás, o seu poder de persuasão está bastante em alta, então use tudo isso a seu favor e de maneira consciente.

Leão: o astral pede mais organização interna, leonino. É preciso entender suas questões íntimas, buscando clareza sobre os seus sentimentos.

Virgem: esteja aberto a novas experiências, virginiano. É importante que você ouça mais as pessoas, com diferentes ideias.





Libra: tenha senso de prioridade e não perca tempo com o que parece não trazer retorno, libriano. É preciso organizar melhor os seus recursos.

Escorpião: cuide de você, escorpiano. O céu pede mais atenção às suas questões pessoais ao passo em que também demanda mais atitude na vida prática.

Sagitário: comece a semana priorizando o seu bem-estar em um sentido amplo, sagitariano. É preciso dormir bem e também fomentar a sua espiritualidade.

Capricórnio: com a mente no futuro, você precisa também ser prático para seguir caminhando, capricorniano. Mantenha-se firme nos seus objetivos.

Aquário: aproveite o momento de popularidade para conquistar as pessoas que podem fazer toda a diferença para você, aquariano. Invista na sua carreira.

Peixes: amplie os seus horizontes, mas tenha o cuidado para não idealizar demais as coisas, pisciano. É preciso iluminar as boas ideias para poder colocá-las em prática depois.

