Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta segunda, 18

Virginia Gaia 18/12/2023 - 0:21 Para compartilhar:

O primeiro dia útil da semana que abre alas para a celebração do Natal chega em tom reflexivo. Ainda que as agendas estejam lotadas de encontros e compromissos que antecedem a virada do ano, é preciso olhar para dentro e lembrar dos aspectos mais sutis da alma. E, assim, dar início a mais uma semana que ajuda nas despedidas de 2023.

A Lua Nova ganha corpo, chegando quase à metade da iluminação, já que é véspera de Lua Crescente. Avançando pelo sensível signo de Peixes, a rainha da noite gradualmente se distancia do estruturado planeta Saturno, enquanto caminha para abraçar o solvente Netuno. Dessa maneira, é como se a semana começasse lembrando que é preciso deixar tudo em ordem para, então, jogar-se aos encantos e à preguiça da virada de ciclo.

Contudo, em meio a tantos preparativos para as férias, é preciso tomar cuidado para não deixar nada mal resolvido por conta da pressa e da ansiedade. Também nesta segunda-feira, dia 18, o planeta Mercúrio – que atualmente está em movimento retrógrado aparente, no signo de Capricórnio – chega ao aspecto exato de um harmônico trígono com o grandioso planeta Júpiter, em Touro. Assim, as revisões e planejamentos concretos são favorecidos, especialmente o que envolve carreira e finanças.

Já deixou engatilhados os seus planos para 2024? Pois aproveite para organizar-se, com foco principalmente no que poderia ter sido melhor em 2023, mas que, por algum motivo, não foi. Pois, nessa vida, tudo é passível de melhoria. Tudo o que está à volta e, o mais importante, cada indivíduo, em sua singularidade.

Então, aproveite essa harmonia de Mercúrio e Júpiter também para incrementar a sabedoria, vencendo crenças ultrapassadas para poder, no momento certo, crescer com mais firmeza!

Observe: a Lua Nova chega aos 40% de iluminação, ficando visível no alto e a Oeste, depois do pôr do Sol. Nas dependências da Constelação de Aquário, a rainha da noite ficará visível até quase a meia noite, quando passará da linha do horizonte. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará também alinhado a Achernar, a estrela Alfa da Constelação de Eridanus.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: pegue leve neste início de semana. ariano. É preciso avançar com calma para dar conta de tudo o que precisa ser feito.

Touro: esteja nos lugares certos, taurino. Lembre-se de que não adianta ter pressa e que o mais importante é buscar ambientes e companhias que acrescentam.

Gêmeos: esteja aberto a todos os tipos de revisão, geminiano. O momento pede mais organização e autogestão.

Câncer: busque ouvir mais e falar menos, canceriano. É preciso reconhecer as próprias limitações, especialmente em assuntos que você não domina.

Leão: use a sua intuição, leonino. O dia está sensível e é preciso reconhecer quem é quem e quais as pessoas que devem estar ao seu lado.

Virgem: invista no diálogo e busque equilíbrio, virginiano. É preciso dividir as suas questões com quem realmente se importa.

Libra: cuidado com os excessos na alimentação e no dia a dia, libriano. Procure iniciar a semana longe do que pode acabar soando como exagero.





Escorpião: seja mais você, escorpiano. O dia pede mais naturalidade e espontaneidade, de forma que você consiga se sentir mais confortável com o que quer.

Sagitário: dê atenção à maneira como você se comunica com as pessoas, sagitariano. É preciso saber priorizar as coisas, especialmente no campo familiar.

Capricórnio: organize os seus pensamentos para agir com mais assertividade, capricorniano. É hora de você saber o que quer, mas agir com mais sensibilidade.

Aquário: não queira fazer tudo ao mesmo tempo, aquariano. É preciso saber onde e como investir o seu tempo e energia.

Peixes: o seu carisma está em alta, pisciano. Então, cuide de você, do seu corpo e do que você mais gosta, mantendo a autoestima elevada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias