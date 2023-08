Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta segunda, 14

Como primeiro dia útil da semana, a segunda-feira tem má fama desde sempre. Para muita gente, é um dia que parece chegar naturalmente com uma má notícia. Isso acontece, entre outros fatores, pelo fato de que há muitas pessoas que sentem um peso enorme de ter que voltar ao trabalho. Neste 14 de agosto, o céu dá uma mãozinha para aqueles que precisam de mais prazer na rotina.

Como você sai da cama pela manhã? Mal toca o despertador e você já está ansioso como se fosse uma tortura? Com o tempo frio, isso tende a ficar até mais forte. Então, nesse caso, a dica é tentar ao menos respirar fundo um pouco antes de levantar-se. Pode parecer bobo, mas isso realmente faz diferença: inspire bem profundamente e expire também até esvaziar os pulmões para, somente depois disso, saltar direto em direção ao chuveiro ou à cozinha para preparar o café.

Caso não dê tempo de fazer isso ainda em casa, vale então tomar a mesma medida assim que sentar na mesa do trabalho, antes de ligar o computador. Assim, você se dará uma chance de aproveitar melhor o astral deste início de semana, que começa com o ingresso da Lua Minguante no signo de Leão, onde acontecerá a Lua Nova que dará o tom do astral da semana , na próxima quarta-feira, dia 16.

Lembrando que o planeta patrono do prazer, o brilhante Vênus, acaba de chegar, há pouco, à conjunção exata com o Sol. Com esse encontro acontecendo também no signo de Leão, o céu está realmente pedindo uma boa revisão para iluminar o prazer e as motivações pessoais. Então, nada melhor do que lembrar de se agradar ao longo do dia, com pequenas pitadas de autocuidado.

Já garantiu aquele papo, breve porém gostoso e fundamental, no meio do expediente? Bem, presenteie-se com pequenos mimos e boas companhias. A vida fica mais doce quando se dá valor aos prazeres cotidianos.

Observe: a Lua Minguante já está muito próxima ao Sol para que possa ser vista no céu noturno. Dessa maneira, os planetas que estarão visíveis por mais tempo são Saturno, Júpiter e Marte, exatamente nesta ordem. Em meio à Constelação de Aquário, Saturno cruzará o céu noturno, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, brilhando até o amanhecer da terça-feira, dia 15. Por sua vez, Júpiter, em meio à Constelação de Áries, ascende ao Leste, pouco antes da meia-noite. Já o avermelhado planeta Marte estará a Oeste, próximo ao horizonte e nas dependências da Constelação de Leão, depois do pôr do Sol e até por volta das 20h..

Áries: faça tudo o que precisa ser feito, mas mantenha o bom humor, ariano. É fundamental que você pegue leve, ainda que honre os compromissos.

Touro: preserve a sua intimidade e dê atenção às questões domésticas, taurino. É importante que você cuide da sua morada interior.

Gêmeos: ouça mais antes de sair falando sem pensar, geminiano. O céu pede menos ansiedade e mais senso de observação.

Câncer: é hora de concentrar-se no que é essencial, estabelecendo prioridades, canceriano. Invista tempo e dinheiro no que é fundamental.

Leão: cuide de você e aplique a sua sensibilidade de maneira inteligente, leonino. É importante também cuidar do seu corpo na medida certa.

Virgem: olhe para dentro e comece a semana tendo foco no seu bem-estar de forma ampla, virginiano. Vá com calma e organize-se.

Libra: tenha clareza sobre os ambientes que são fundamentais e os que não são, libriano. É preciso fazer um filtro em relação a contatos e amizades.





Escorpião: exerça a sua liderança de maneira empática e inteligente, escorpiano. É hora de mostrar o seu valor, mas de maneira bem estruturada.

Sagitário: invista nos temas intelectuais e nas conversas proveitosas, sagitariano. O céu pede para você estar aberto a novas ideias.

Capricórnio: delimite o que vale compartilhar com os outros e o que não vale, capricorniano. Use a intuição para tomar decisões importantes.

Aquário: é hora de buscar mais equilíbrio e ponderação em todas as relações, o que inclui as parcerias, aquariano. Seja sincero e invista nas trocas entre as pessoas.

Peixes: concentre-se, pisciano. O momento pede mais atenção ao ambiente de trabalho e atividades cotidianas.

