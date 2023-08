Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta quinta, 31

Adeus, agosto! Que venha setembro, com toda a força! Para quem tem pressa de virar a folhinha, é preciso ter muita calma, pois a Lua Cheia pisciana tem uma tendência a se desligar do mundo com facilidade. E, nesta quinta-feira, dia 31, ela ainda forma uma tensa oposição com Mercúrio, o planeta regente da comunicação e do pensamento racional.

Na prática, isso faz com que tudo possa parecer mais nebuloso ou até preguiçoso do que o habitual. Aliás, vale deixar o alerta para possíveis lapsos na comunicação, na memória e até no entendimento das coisas. O segredo para terminar o dia sem maiores prejuízos será, então, manter o foco e dar atenção aos detalhes. Até porque, ainda que isso não seja nenhum drama ou motivo para pânico, Mercúrio ainda segue em movimento retrógrado aparente no céu .

Assim, a rainha da noite, ainda bem iluminada, avança pelas intuitivas e artísticas águas piscianas, formando ainda aspectos harmônicos com os planetas Júpiter e Urano, no signo de Touro. Com isso, o céu está mais inspirador do que nunca, favorecendo a ação mais baseada na intuição. E deixar a imaginação fluir, com a intuição florescendo, nem sempre precisa ser sinônimo de irracionalidade.

Pois é no tempero entre o cérebro matemático e o puro deleite das sensações que está o ponto de equilíbrio fundamental para a vida. Afinal, no enredo que dá forma à biografia de cada indivíduo, a vida acontece por meio do sentir, em contato com quem também sente como nós. A vida é feita de sentimentos!

Por isso, vale buscar inspiração na música que toca em cada acontecimento para curtir a melodia que dá sabor às relações sociais e com o ambiente à sua volta. É assim que entramos no ritmo do céu, em consonância com o cosmos, para viver a plena harmonia de ser quem se é, estando onde se está!

Observe: ainda quase completamente iluminada, a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco antes das 19h. Cruzando o céu em direção ao Oeste, a rainha da noite estará na divisa entre a Constelação de Aquário e a Constelação de Peixes, ficando visível até o amanhecer. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará também na mesma longitude de Markab, a estrela Alfa da Constelação do Pégaso.

Áries: vá com calma, ariano. É preciso prezar pelo seu equilíbrio interno, então procure manter um ritmo saudável ao longo do dia.

Touro: esteja próximo das pessoas certas e aproveite para perceber as pessoas em suas sutilezas, taurino. Preze mais por qualidade do que por quantidade.

Gêmeos: não fuja das responsabilidades, geminiano. Aliás, procure ter clareza para poder liderar e decidir de maneira correta.

Câncer: honre o seus valores, canceriano. É preciso agir com clareza, com base naquilo que você mais acredita.

Leão: é importante saber o que você pode deixar para trás, leonino. O céu pede mais percepção sutil até para você poder desapegar do que não vale a pena.

Virgem: converse e evite mal entendidos, virginiano. É preciso prestar atenção nos sinais sutis das pessoas com quem você interage.

Libra: mantenha o foco no trabalho, mas não descuide de sua saúde, libriano. É importante manter uma dieta e rotina equilibradas.





Escorpião: aproveite as boas ideias, mas tenha cuidado para não exagerar com excesso de energia, escorpiano. Use o momento de magnetismo em alta para seduzir.

Sagitário: olhe para dentro, sagitariano. O céu estimula a sua intuição e também a introspecção.

Capricórnio: use o sexto sentido para perceber mais as pessoas, capricorniano. No entanto, tenha cuidado com as palavras e a comunicação difusa.

Aquário: preste atenção nas suas questões mais concretas, aquariano. É hora de ter senso de prioridade para administrar melhor os seus recursos.

Peixes: mais emotivo do que nunca, você precisa só tomar cuidado para não exagerar, pisciano. Cuide de você e preze pelo seu bem estar.

