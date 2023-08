Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta quinta, 24

Em que vale a pena acreditar? Bem, se considerarmos as variadas religiões e crenças presentes nas mais diferentes culturas, veremos que não faltam possibilidades de se ter uma crença para chamar de sua. E isso vale até para os que não professam nenhuma religião ou tampouco cultuam um deus ou vários deuses. No fim, mesmo adotando uma filosofia que não dê nome divino ao invisível, todo ser humano tem algo no qual acredita.

Nesta quinta-feira, dia 25, o dia eleito pelos magos e astrólogos caldeus para homenagear o planeta patrono da fé, Júpiter, o céu também tem a Lua Crescente ingressando no signo de Sagitário. Na metafísica astrológica, o signo do arqueiro carrega o simbolismo da eterna e utópica busca pela verdade absoluta para entendimento do universo ou de si mesmo.

Com isso, o astral entrega-se às mais variadas crenças e questionamentos de valores, incentivando a análise e a autoanálise. Em tempos de tanta popularização da astrologia, nada poderia ser mais produtivo para esse momento do que um bom questionamento sobre algumas crenças atualmente tão difundidas, mas que nada guardam em relação ao estudo dos astros. O terrorismo psicológico que muitas pessoas tem feito em relação aos períodos nos quais Mercúrio fica retrógrrado no céu é um bom exemplo.

Desde a quarta-feira, dia 23, até o próximo dia 15 de setembro, o planeta regente da comunicação e do cotidiano parecerá caminhar na direção oposta a da sequência de signos no zodíaco. Observado desde os primórdios da civilização, esse fenômeno astronômico recebeu uma interpretação cultural pela metafísica astrológica. Entretanto, ao contrário da imensa lista de malefícios que muitas pessoas tendem a atribuir a culpa a Mercúrio retrógrado, os aconselhamentos documentados ao longo da história da astrologia a esse respeito não são assim tão dramáticos.

Na verdade, Mercúrio retrógrado pede mais atenção e revisão aos temas regidos por ele. Dessa forma, com olhar mais apurado, é possível aproveitar o período de retrogradação, inclusive, para promover melhorias e aprimoramentos em todas as atividades mercuriais. Por isso, vale a dica: precisa dar uma organizada nos seus horários, limpar gavetas, revistar algum trabalho ou comunicação? Agora é a hora!

Então, cuidado ao tomar para si crenças que podem mais limitar a sua visão de mundo do que ajudar no cotidiano. Afinal, é preciso lembrar que a astrologia é a arte de utilizar os movimentos dos astros em favor – e não contra – as atividades humanas!

Inspire-se no céu: pior do que não acreditar em nada é tomar para si uma crença que mais atrapalha do que ajuda na hora de fazer as coisas, aqui na Terra, acontecerem!

Observe: com pouco mais de 50% de iluminação, a Lua Crescente estará praticamente no ponto mais alto do céu, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio às estrelas que atualmente marcam a cabeça e as garras do animal representado na Constelação de Escorpião. Ficando visível o céu até pouco depois da 1h da madrugada da sexta-feira, dia 25, o nosso satélite natural também chegará à mesma longitude de Marfik, a estrela Capa da Constelação de Hércules.

Áries: invista no conhecimento e aprofunde-se nos temas que você gosta, ariano. O céu pede para expandir os seus horizontes.

Touro: não tenha medo de ir fundo nas coisas, taurino. É hora de dividir as coisas com quem está próximo e investir no que vale a pena.

Gêmeos: troque com as pessoas à sua volta, geminiano. É fundamental que você consiga dialogar com clareza.

Câncer: veja e reveja a sua agenda e rotina, canceriano. O céu traz muitas oportunidades para você se aprimorar.

Leão: é hora de dar o seu toque pessoal nas coisas que você gosta, leonino. Não deixe de se expressar, mas sem ignorar as questões alheias.





Virgem: é importante dar atenção aos temas domésticos, virginiano. Aliás, não deixe de organizar as coisas na sua casa.

Libra: é importante dar atenção à sua comunicação, evitando tocar em temas polêmicos, libriano. O momento pede mais atenção no que você fala.

Escorpião: tenha foco e avance no que é do seu interesse, escorpiano. É hora de você refletir sobre onde você quer chegar.

Sagitário: o céu está bastante sensível para você, sagitariano. Então, procure prestar atenção nos sinais e no seu entorno, fomentando o bom uso da intuição.

Capricórnio: procure dormir bem para repor as energias devidamente, capricorniano. O céu pede mais cuidado com o seu bem-estar.

Aquário: circule em diferentes ambientes, mas tenha cuidado para não ser demasiadamente absorvido pelo entorno, aquariano. É importante respeitar os seus limites.

Peixes: pense no longo prazo e não deixe de investir na sua imagem pública, pisciano. É hora de se posicionar e crescer!

