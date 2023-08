Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta quinta, 17

O que é mais importante, inspiração para criar ou realizar planos na prática? Nesta quinta-feira, 17, o dia da semana historicamente dedicado ao inspirado planeta Júpiter, tem um céu cheio de contrastes. Fomentando sonhos na mesma proporção em que cobra a execução minuciosa das coisas, o astral parece indicar caminhos para quem quer se realizar de forma plena.

A Lua Nova avança pelo minucioso signo de Virgem, ficando oposta ao austero planeta Saturno, que está atualmente no místico signo de Peixes. Dessa maneira, o céu está trabalhador, prático e sistemático, mas também lembra que, na vida, é preciso ter liberdade para criar, intuir e sonhar. Afinal, ninguém tem boas ideias sem que busque referências novas.

Então, a pergunta que o céu lança é: há quanto tempo você não busca inspirar-se com novas referências? Seja por meio da arte, de uma atividade despretensiosa qualquer ou até de ferramentas mais holísticas como a meditação ou alguma prática religiosa, é preciso arejar a mente até para que se possa produzir mais e melhor. Afinal, o cérebro humano não é uma máquina perfeita e, especialmente, não é inesgotável.

Em uma época na qual todo mundo é cobrado para que se esteja conectado o tempo todo, é preciso dar espaço para o escapismo. No final das contas, o ócio é fundamental. Por isso, mesmo que a agenda esteja lotada de compromissos, lembre-se de dar espaço para que novas ideias surjam. E, para que tudo isso aconteça, é preciso fazer com que o tempo dê tempo ao tempo. E que a cabeça seja arejada com novos ares, tão despretensiosos quanto objetivos!

Se é a arte que imita a vida ou se a vida é que imita a arte, não sabemos ao certo. Mas, com certeza, na arte da vida, é preciso dar vida à arte!

Observe: a Lua Nova ainda está de difícil visualização. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite estará bem rente ao horizonte Oeste, com menos de 5% de iluminação, pondo-se logo depois do Sol. Visíveis no céu estarão apenas Saturno, Júpiter e Marte. Saturno cruzará o céu, nas dependências da Constelação de Aquário, ao longo da noite, brilhando até ser ocultado pela luz solar, ao amanhecer da sexta-feira, dia 18. Por sua vez, Júpiter ascenderá ao Leste, pouco depois das 23h30, em meio à Constelação de Áries. Já o vermelho planeta Marte estará a Oeste, em meio à Constelação de Leão, depois do pôr do Sol e até por volta das 20h.

Áries: o dia promete ser produtivo e cheio de atividades, ariano. Não deixe de encarar a agenda carregada com bom humor.

Touro: divirta-se, mesmo que haja muita coisa para ser feita, taurino. Só cuidado para não acabar se isolando.

Gêmeos: conecte-se melhor internamente, geminiano. O céu pede para você priorizar a sua intimidade, mesmo que a rotina demande muito.

Câncer: com a mente turbinada por ideias, é hora de elaborar os pensamentos, canceriano. Converse com as pessoas para trocar experiências.

Leão: dê forma aos seus projetos, leonino. Direcione recursos e energia para o que faz mais sentido para você.

Virgem: use a intuição e conecte-se melhor com o universo, virginiano. É importante que você também cuide do seu corpo e bem estar físico.

Libra: procure dormir bem e mantenha a mente descansada, libriano. É fundamental cuidar melhor de você.





Escorpião: a sua mente está no futuro, mas é hora de cuidar de você, escorpiano. Tenha senso prático.

Sagitário: assuma responsabilidades e cresça de maneira sustentável, sagitariano. É importante conquistar com consistência.

Capricórnio: esteja preparado para aprender novas coisas e também jogar-se em novas experiências, capricorniano. É hora de se desenvolver.

Aquário: conecte-se com as pessoas mais próximas e fomente parcerias íntimas, aquariano. É hora de formar vínculos profundos.

Peixes: atue em parceria, pisciano. É hora de dialogar, falar o que sente e abrir-se para as pessoas com quem você se identifica.

