Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta quarta-feira, 4

Nesta quinta-feira, dia 4, o grande guerreiro Marte ingressa no ambicioso e austero signo de Capricórnio. Com isso, o planeta que tem cor de sangue sobe as montanhas do território zodiacal mais afeito à coragem para vencer desafios. Então, se você está precisando de uma dose extra de energia para dar o pontapé inicial nos seus grandes projetos para 2024, a hora é agora.

O contexto simbólico para tudo isso é também dos mais ricos. A Lua Minguante avança no signo de Libra, estimulando a reflexão sobre o equilíbrio necessário para que a vida avance de maneira saudável, enquanto o dia da semana é dedicado historicamente ao carismático Júpiter, de acordo com a tradição dos antigos magos caldeus. Dessa maneira, é como se o céu evocasse a ideia de liderança, com todas as suas nuances.

Afinal, o que faz um bom líder? Nos últimos tempos, as análises e até os treinamentos de líderes ganharam muito espaço no universo corporativo, mas essa ideia de que a sociedade precisa de modelos a seguir é bem antiga. Aliás, lá na Antiguidade e na fundação da própria astrologia, está a ideia de que os astros deveriam guiar as decisões dos reis e, então, os astrólogos eram conselheiros dessas pessoas, que uniam funções políticas e sacerdotais.

Com o passar do tempo, a religião e as funções administrativas foram separadas, tanto no âmbito público como no privado – especialmente depois da Revolução Francesa -, mas é impressionante como as pessoas ainda procuram gurus. Dos influenciadores digitais que abordam temas motivacionais aos especialistas em diferentes áreas de conhecimento, muita gente ainda se alimenta dos sonhos vendidos por quem elas não conhecem de perto.

Por isso, com esse céu de início de ano, o ingresso de Marte em Capricórnio lembra que, para chegar ao alto das montanhas como os caprinos mais resistentes, é preciso encarar muita batalha. E, nisso, o simbolismo do planeta vermelho cai como uma luva. Só não vale sair brigando por aí: lembre-se de que as guerras mais produtivas são aquelas travadas contra as próprias limitações.

Observe: com cerca de 40% do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste somente por volta da 0h30, de sexta-feira, dia 5, podendo ser vista depois até o nascer do Sol. Nas dependências da Constelação de Virgem, a rainha da noite estará ao lado de Spica, a estrela Alfa desse conjunto estelar, ficando também na mesma longitude de Arcturus, a estrela Alfa da Constelação de Bootes (“O Boieiro”)

Áries: seja mais estratégico nas suas relações e trocas com as pessoas, ariano. O momento pede mais ponderação nas suas parcerias.

Touro: cuide da sua rotina e administre bem a sua agenda, taurino. É preciso dar atenção às pessoas em diferentes áreas.

Gêmeos: seja criativo e expresse as suas ideias sem querer se sobrepor aos outros, geminiano. O astral pede mais ousadia.

Câncer: organize-se internamente, canceriano. É preciso equilibrar as emoções até para poder se dedicar com mais afinco à carreira.

Leão: tenha em mente o que você quer antes de sair falando tudo o que pensa, leonino. É preciso ter mais consciência sobre a sua comunicação.

Virgem: tenha foco e seja mais assertivo em relação às suas ações, virginiano. É hora de você administrar melhor o seu tempo e a sua atenção.

Libra: cuide de você, do seu corpo e eleve a autoestima, libriano. É hora de ser mais saudável nas suas ações.





Escorpião: invista na sua introspecção e também na sua saúde mental, escorpiano. É preciso pegar mais leve com você mesmo.

Sagitário: pense no longo prazo, sagitariano. É hora de se planejar, sabendo quem são as pessoas que devem estar ao seu lado.

Capricórnio: você está cheio de vontade de realizar, capricorniano. Faça acontecer, mas tenha cuidado para não acabar sendo muito impulsivo.

Aquário: esteja aberto a novas ideias, ouvindo os mais velhos, aquariano. O momento pede menos pressa e mais receptividade às pessoas.

Peixes: perceba quem realmente é importante na sua vida, pisciano. O céu incentiva que você tenha por perto as pessoas em quem você pode confiar e compartilhar decisões.

