Horóscopo do dia: confira as previsões para todos os signos nesta quarta-feira, 13

Toda quarta-feira, o miolo da semana, é dia dele: Mercúrio. Foi assim que determinaram os magos caldeus, cuja contribuição cultural para a astrologia se faz presente desde os tempos da Babilônia. Mas, nesta semana, o dia mercurial por tradição ganha contornos ainda mais típicos desse pequeno planeta que recebeu a alcunha de “mensageiro dos deuses”.

Isso acontece porque esse pequeno corpo rochoso, que está sempre próximo ao Sol, dá início a mais um período no qual ficará retrógrado na perspectiva do observador terrestre . Apesar de essa da expressão “Mercúrio retrógrado” vir ganhando um espaço cada vez maior no cotidiano das pessoas, o fenômeno não é motivo para pânico. Ah, e também não deve servir de desculpa ou de bode expiatório para tudo que possa dar errado.

Na verdade, esses ciclos acontecem todos os anos e com todos os planetas. No caso de Mercúrio, como ele é o mais próximo ao Sol, ocorre por mais vezes. Avançando, em relação ao fundo de estrelas, como se estivesse indo na direção oposta à sequência de signos zodiacais, essa movimentação do pequenino companheiro solar recebe uma interpretação metafísica por meio da astrologia.

Dessa maneira, o astral abre espaço para a reflexão e a revisão, a partir desta quarta-feira, dia 13, e até dia 2 de janeiro de 2024. Nesse período, Mercúrio deixará o workaholic signo de Capricórnio, voltando para o ousado signo de Sagitário. Então, é como se o céu pedisse para que, além da desaceleração no trabalho, também se buscasse pela revisão da agenda de final de ano, sempre apertada. Pois, afinal, é bom lembrar que é também preciso guardar espaço para, de fato, descansar!

Nada mal para o período no qual a Lua Nova começa a ganhar corpo de mansinho. Aliás, essa é uma Lua Nova tão sagitariana que até Marte quis participar do abraço mensal entre o Sol e a Lua. E, por acaso – ou talvez não tão por acaso assim -, a rainha da noite deixa Sagitário para ingressar em Capricórnio, poucas horas depois de Mercúrio partir para fazer o caminho inverso.

Pois é, o céu deste fim de ano parece mesmo estar conspirando para que as leituras e releituras sagitarianas e capricornianas, do otimismo avassalador e o pessimismo profundo, estejam presentes. Bem, com uma mentalidade mais ou menos conspiratória, o fato é que vale a pena aproveitar o momento para realmente celebrar o fim do ano sem deixar arestas mal resolvidas por aí!

Observe: ainda muito próxima ao Sol, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar, mas difícil de ser observada, em meio à Constelação de Sagitário. Vale então tentar localizar os planetas visíveis a olho nu. Ao Leste, depois do pôr do Sol, Júpiter estará em meio à Constelação de Áries, visível até pouco antes das 2h30, quando ficará abaixo do horizonte Oeste. Já Saturno, em meio à Constelação de Aquário, estará a Oeste, depois do ocaso solar, podendo ser visto até pouco depois das 23h00. Por sua vez, o planeta Vênus, como Estrela da Manhã, ascende ao Leste pouco antes das 3h da quinta-feira, dia 14, em meio à Constelação de Libra.

Áries: pegue firme no trabalho, sagitariano. O céu pede para você ser ambicioso e planejar os seus próximos passos de forma sistemática.

Touro: amplie os seus horizontes, taurino. É hora de evitar se prender a ideias e pensamentos que não servem mais.

Gêmeos: esteja aberto para se transformar profundamente, geminiano. O astral pede atenção às pessoas mais próximas.

Câncer: invista no diálogo e evite os mal entendidos, canceriano. O céu pede clareza na comunicação e empatia.

Leão: organize a sua rotina, leonino. Cuidado com a pressa e o ímpeto de querer fazer tudo de uma vez!

Virgem: seja mais você, virginiano. É importante que você consiga se expressar, evitando somente parecer muito autocentrado.





Libra: cuide das pessoas mais próximas e íntimas, libriano. O céu pede também mais atenção aos assuntos de família.

Escorpião: é importante que você consiga se comunicar com sabedoria, escorpiano. Seja direto e claro com as palavras, mas sem exageros.

Sagitário: esteja atento ao que é essencial, sagitariano. É fundamental que você evite gastos exagerados.

Capricórnio: cuide do seu corpo e da sua saúde, capricorniano. O céu pede menos ansiedade e mais autocuidado.

Aquário: evite sucumbir à ânsia de querer abraçar o mundo, aquariano. O momento pede mais serenidade para cuidar das suas coisas.

Peixes: é hora de estar com as pessoas mais importantes para você, pisciano. Só tenha cuidado para não acabar perdendo de vista os seus objetivos mais imediatos.

