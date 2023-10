Horóscopo do dia: confira as previsões para esta segunda-feira, 30

Virginia Gaia 30/10/2023 - 0:14 Para compartilhar:

Chegando para anunciar que a semana é mais curta, dada a emenda de feriado por conta do Dia de Finados, o céu desta segunda-feira, dia 30, agita o pensamento e engata ritmo frenético. No entanto, é preciso ter calma: antes de sair fazendo mil coisas ao mesmo tempo, é preciso entender que há etapas e itens que precisam ser devidamente encerrados.

Assim, o astral aconselha a cuidar de uma coisa de cada vez, até porque ainda estamos sob influência do Eclipse Lunar Parcial, o último do ano, que aconteceu sábado passado, dia 28. De acordo com a astrologia, a semana imediatamente anterior e também a posterior aos eclipses tendem a ser cheias de acontecimentos simbólicos, que demandam atenção e cuidado extras. Dessa maneira, é importante estar atento para não atropelar as coisas por decisões tomadas com pressa.

Já o caráter de opulência mental acontece por conta do ingresso da Lua Cheia no signo de Gêmeos, onde a rainha da noite ficará em tensão com Saturno, no signo de Peixes. Com isso, este primeiro dia útil da semana lembra que nem tudo precisa ser resolvido de imediato. Até porque, vale lembrar, ainda nesta semana o gigante dos anéis mudará de direção aparente, ressaltando a importância da consistência nas ações de todos os tipos.

Aliás, nesse mesmo embalo da Lua geminiana, é preciso também buscar mais concentração. Coisa que é cada vez mais rara nesses tempos de alta conectividade. Por isso, o céu também pede mais diálogo com a pessoa ao lado e menos pelo wi-fi. Porque é preciso, além de organizar o pensamento, também trocar com quem é colega, vizinho e conhecido. Tem coisa melhor do que aproveitar conselhos sábios de quem, muitas vezes, nem está tão mergulhado nas nossas questões mais íntimas e privadas?

Lembre-se de que o universo se comunica nos detalhes!

Observe: ainda quase completamente iluminada, a Lua Cheia ascende ao Leste por volta das 20h30. Nas dependências da Constelação de Touro, a rainha da noite nos fará companhia no céu até o nascer do Sol, na manhã da terça-feira, dia 31. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará alinhado ao Aglomerado das Híades (Caldwell 41), também em meio ao mítico bovino, e ainda estará na mesma longitude de Menkib, a estrela Xi da Constelação de Perseu.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: faça o que precisa ser feito, mas evite falar demais, ariano. O céu pede mais atenção e concentração.

Touro: seja estratégico naquilo que você vai dar prioridade, taurino. O dia promete ser agitado, então é importante evitar desperdícios.

Gêmeos: você amanhece energizado, geminiano. Por isso, aproveite ao máximo para fazer o dia render, só tendo cuidado para não acabar ficando ansioso.

Câncer: o céu pede mais observação do entorno, canceriano. É importante entender o contexto à sua volta, evitando se expor demais.

Leão: converse com as pessoas, mas preste atenção nas necessidades alheias. É importante projetar o futuro em consonância com o entorno.

Virgem: exerça a boa comunicação e fale sobre os seus planos, virginiano. É hora de você dar conta dos seus projetos, tomando a frente dos seus sonhos.

Libra: esteja aberto a novas incursões intelectuais, libriano. O céu pede mais abertura para o que as pessoas têm a acrescentar sobre assuntos do seu interesse.





Escorpião: é hora de encerrar ciclos com tranquilidade, escorpiano. Observe os sinais e não deixe de compartilhar temas críticos com quem você confia.

Sagitário: faça parcerias produtivas, sagitariano. O momento é de olhar para quem compartilha sonhos e expectativas junto a você.

Capricórnio: organize a agenda para começar a semana bem descansado, capricorniano. É fundamental que você esteja bem atento ao seu dia a dia.

Aquário: busque ter mais prazer nas pequenas coisas, aquariano. Aliás, invista também no seu poder de persuasão para convencer as pessoas sobre as suas ideias.

Peixes: é hora de dar atenção às questões domésticas e familiares, mesmo que o dia seja bastante atarefado, pisciano. Pegue leve com você e com quem está por perto.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias