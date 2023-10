Horóscopo do dia: confira as previsões para esta segunda-feira, 23

Virginia Gaia 23/10/2023 - 0:40 Para compartilhar:

“Aquilo que não me mata, só me fortalece” – dizia o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Mais do que uma frase de efeito, essa reflexão diz muito sobre a natureza humana. E isso vale não somente para refletirmos sobre fenômenos fisiológicos, mas também às questões psíquicas. E é no campo simbólico daquilo que é veneno que cura que está o signo de Escorpião, onde o Sol ingressa nesta segunda-feira, dia 23.

A mudança de território no zodíaco se dá pela chegada do mês que marca o ápice do outono, no Hemisfério Norte, e da primavera, no Hemisfério Sul. Da observação da natureza que se transforma nesta época do ano, vem a interpretação metafísica e astrológica que encara a morte como algo essencial à vida. E vice-versa. Transformação, putrefação, reciclagem e renascimento: viver é o exercício de saber morrer e reviver como forma de tornar-se mais forte e senhor do próprio destino.

Os escorpiões aparecem retratados pelo homem desde os períodos mais remotos. Na transição da vida nômade, como caçadores e coletores, para a sedentarização, esses animais peçonhentos foram pintados e esculpidos em pedra. Em locais de culto do período Mesolítico, como Gobekli Tepe, atual região da Anatólia, na Turquia, eles estão registrados em meio aos pilares em forma de “T”, que são objeto de estudo arqueológico até os dias atuais.

É dessa maneira que a Constelação de Escorpião é uma das mais antigas documentadas ao longo da história, passando por diferentes culturas. A esse animal, tão temido quando fascinante, foram atribuídos diversos mitos. No Egito Antigo, a deusa escorpião Selket auxiliava Isis, a deusa da fertilidade, em seu trabalho para ressuscitar Osíris a partir do falo deste que era o deus solar por excelência.

Já na Grécia, celeiro da cultura ocidental, de onde vêm o zodíaco e as coordenadas astronômicas utilizadas até hoje, dizia-se que o escorpião era a vingança da deusa Ártemis contra o caçador Órion, que tentou violentá-la sexualmente. E é por conta do medo do veneno que a figura do celestial artrópode está sempre no lado oposto ao local onde fica a Constelação de Órion.

É assim, com temas tão profundos quanto enigmáticos, que o primeiro dia útil da semana chega com tudo! Então, encare de frente: é hora de renascer e se fortalecer!

Observe: A Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, e com cerca de 70% do corpo iluminado. A rainha da noite ficará visível até às 2h30 da manhã da terça-feira, dia 24, deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Capricórnio e, aos poucos, aproximando-se da divisa com a Constelação de Aquário. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará na mesma longitude de Sador, a estrela Gama da boreal Constelação do Cisne.

Áries: pense no futuro e aja de maneira firme em relação aos seus propósitos, ariano. É preciso saber inovar!

Touro: faça as coisas de maneira bem organizada e encontre oportunidade para fazer o seu trabalho aparecer, taurino. O astral pede mais atenção com a carreira.

Gêmeos: dê atenção aos temas novos e possíveis aprendizados, geminiano. É importante não ter medo de ampliar horizontes.

Câncer: é preciso saber desapegar, canceriano. Agarre-se ao que for essencial, ouvindo conselhos de quem for realmente próximo.

Leão: fomente o diálogo e não tenha medo de aprofundar os temas de conversas, leonino. É fundamental saber trocar e equilibrar.

Virgem: o dia promete ser corrido, mas também produtivo, virginiano. Mantenha o foco e faça acontecer!





Libra: seja criativo para encontrar novas soluções para antigos problemas, libriano. O momento ajuda você a dar o seu toque pessoal em tudo.

Escorpião: receba o Sol no seu signo com tudo, escorpiano. É hora de renascer e de renovar os votos para um novo ciclo!

Sagitário: comunique-se de maneira bem pensada, sagitariano. É importante evitar excessos e desperdícios na sua forma de se expressar.

Capricórnio: organize as finanças, capricorniano. É hora de você saber o que é realmente importante na sua vida.

Aquário: use a intuição a seu favor e dê passos mais certeiros, aquariano. O astral pede mais energia para seguir em frente.

Peixes: comece a semana de maneira serena, pisciano. Não deixe de cuidar do seu bem-estar, dormir bem e até prestar atenção nos seus sonhos.

