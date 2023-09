Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira, 28

Se sonhar não custa nada, então qual será então o valor daquelas experiências oníricas, sensíveis e transformadoras? Difícil mensurar, mas ainda assim no céu desta quinta-feira, dia 28, promete um mergulho profundo nas sutilezas do universo, da alma e do inconsciente.

Na iminência de mudar de signo e ingressar nos energéticos domínios arianos, a Lua Crescente – já praticamente Lua Cheia – tem encontro marcado com o oceânico Netuno, antes de se despedir das águas piscianas. Em um diálogo astral também com o profundo Plutão e o inovador Urano, a rainha da noite não parece querer brincar em serviço.

Sob esse contexto propício aos bons insights e intuições avassaladoras, o astral inspira a criatividade, a inovação e o prazer das ideias espontâneas. Que tal levar um pouco de beleza ou de arte para o seu dia a dia? Ou então preparar uma bela playlist com músicas selecionadas a dedo para inspirar os afazeres mais rotineiros? Afinal, as expressões artísticas são sempre boa companhia para quem prefere a própria companhia.

É assim que o clima se intensifica, em meio à onda de calor que toma o país, mas que parece começar a aliviar as temperaturas conforme os dias avançam. Dessa maneira, muita gente que pode ter perdido o sono por esses dias tem certo alívio. E vale notar: a Lua Cheia, cujo aspecto exato acontece na sexta-feira, dia 29, já antecipa o clima da segunda temporada de eclipses, que acontece em outubro . Esses fenômenos astronômicos, cheios de significado astrológico e que sempre acontecem em pares, prometem sacudir os relacionamentos.

Então, é hora de buscar equilíbrio, conciliando prazer e beleza com rotina e responsabilidade. Tudo isso desde que seja em boa companhia, pois os sociáveis Vênus e Urano estão firmes e fortes, se encarando em uma tensão celeste chamada, na metafísica astrológica, de quadratura. Prometendo fortes revelações, esse aspecto também desnuda as intenções por trás dos laços afetivos. Por isso, entre intuições e insights poderosos, preste atenção nas pessoas, observando como elas se expressam de dentro para fora!

Observe: totalmente iluminada, a Lua Crescente estará a poucas horas de chegar ao aspecto exato da Lua Cheia, cruzando o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada. Em meio à Constelação de Peixes, a rainha da noite chegará à mesma longitude de Scheat, a estrela Beta da Constelação do Pégaso, e também de Azelfafage, a estrela Pi da Constelação do Cisne.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça .

Áries: o dia pode começar meio tumultuado, mas aos poucos ganhará corpo e consistência, ariano. Esteja aberto para abraçar possíveis novidades e desafios.

Touro: é hora de usar a intuição e perceber quem são as pessoas à sua volta, taurino. Dê prioridade a quem mostrar-se mais aberto às suas necessidades.

Gêmeos: é hora de se planejar para o futuro e agir mais estrategicamente, geminiano. Use a popularidade e o carisma a seu favor.

Câncer: é hora de ouvir mais e crescer junto às pessoas, canceriano. O céu pede mais atenção às possibilidades de aprendizado em boa companhia.

Leão: procure evoluir nas pequenas coisas, leonino. É importante estar junto com quem você confia para tomar decisões certeiras.

Virgem: abra espaço para o diálogo, virginiano. É importante também que você consiga estabelecer boas parcerias.

Libra: é hora de fazer em conjunto, libriano. Procure fomentar boas relações no ambiente de trabalho.





Escorpião: seja criativo e saiba se reinventar, escorpiano. É fundamental aplicar as suas habilidades de forma prática.

Sagitário: busque se agradar um pouco mais, sagitariano. Separe um momento para se cuidar e investir em algo prazeroso na sua intimidade.

Capricórnio: é hora de falar de maneira mais clara, mas sem ignorar os sentimentos, capricorniano. Honre os seus sentimentos.

Aquário: seja mais assertivo nas suas ações, aquariano. Invista tempo e recursos somente no que vale realmente a pena.

Peixes: cuidado ao querer fazer tudo ao mesmo tempo, pisciano. Lembre-se de respeitar os seus limites.

