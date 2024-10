Horóscopo: confira o que os astros reservam para o seu signo nesta quarta-feira, dia 23

Virginia Gaiai Virginia Gaia https://istoe.com.br/autor/virginia-gaia/ 23/10/2024 - 1:33 Para compartilhar:

O miolo da semana chega dramático, mais escorpiano do que nunca! Nesta quarta-feira, dia 23, com o Sol avançando para mergulhar, cada vez mais fundo, no signo de Escorpião, a Lua Cheia está prestes a tornar-se Lua Minguante. Contudo, antes de assumir a sua fase mais introspectiva, a rainha da noite tem encontro marcado com Marte, o planeta vermelho do céu e guerreiro no simbolismo astrológico.

Da Antiguidade até o início do século passado, Marte reinava absoluto nos domínios escorpianos, como planeta regente deste signo Fixo do elemento Água. A partir de 1930, com a descoberta de Plutão, o nosso vizinho mais próximo passou a dividir o seu reinado com o pequeno notável do Sistema Solar. Nas margens de nosso sistema estelar, com uma órbita bastante irregular e proporções bem diminutas, Plutão logo foi rebaixado ao posto de planeta-anão, embora ainda siga dividindo o posto de regente do signo de Escorpião com Marte.

Assim, com Sol escorpiano e a Lua agarrada com Marte, o astral deste miolo de semana está mesmo um exagero na peçonha do mítico aracnídeo celeste. E a rainha da noite ainda traz mais: além da conjunção com o planeta vermelho, o nosso satélite natural engata aspectos harmônicos com Netuno, no signo de Peixes, e também com Urano, no signo de Touro. Enfim, um transbordo só!

Na prática, o astral está mesmo bastante fértil para ideias e mudanças radicais. Especialmente se elas ajudarem a vencer aqueles medos e padrões inconscientes que impedem os passos mais ousados. Por isso, é hora mesmo de tomar coragem para quebrar tabus e mergulhar fundo nos próprios desejos.

Afinal, força e resistência são atributos tipicamente escorpianos, mas que precisam ser lapidados para que não acabem sendo mais tóxicos do que construtivos. Então, vá com tudo, vá com força, mas respeite os seus limites e os dos outros. Porque, no fim de tudo, a vida é pura impermanência e transformação, mas a meta precisa estar firme em direção ao aprimoramento de si mesmo!

Observe: com aproximadamente 50% do corpo iluminado, a Lua Cheia – que já é praticamente Lua Minguante – ascende ao Leste pouco antes da 1h da manhã da quinta-feira, dia 24. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até o amanhecer. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Aludra, a estrela Eta da Constelação do Cão Maior.

Áries: segure a ansiedade e a impulsividade, ariano. O céu pede mais consciência sobre suas ações e decisões.

Touro: seja sincero nas suas falas, mas tenha cuidado para perceber as reações das pessoas, taurino. É preciso ser mais comedido com as palavras.

Gêmeos: seja mais objetivo, mas evite ser brusco demais, geminiano. É hora de construir o futuro de forma mais sustentada.

Câncer: você está tão sensível quanto impulsivo, canceriano. Procure manter a serenidade para agir de forma mais racional.

Leão: mantenha a mente serena e o seu emocional equilibrado, leonino. Aliás, use a sua intuição para perceber melhor os ambientes que você frequenta.

Virgem: esteja com as pessoas mais variadas, mas evite o excesso de exposição, virginiano. O momento pede mais discrição.

Libra: pense no longo prazo, libriano. É preciso seguir com as suas crenças pessoais, mas evite ser demasiadamente imediatista.

Escorpião: é hora de refletir e de buscar mais conhecimento, escorpiano. Ouça a opinião das pessoas mais velhas e experientes.

Sagitário: transforme-se, sagitariano. Aliás, preste atenção no seu entorno para perceber quem merece realmente a sua atenção.

Capricórnio: seja ponderado, capricorniano. É hora de ser empático e estender a mão para quem também sabe entender você.

Aquário: dê atenção ao seu dia a dia, aquariano. É preciso cuidar dos detalhes cotidianos para manter a disposição em alta.

Peixes: use a sua criatividade para encontrar novas soluções para antigos problemas, pisciano. Use a sua persuasão em alta para conseguir o que deseja.