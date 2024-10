Horóscopo: confira o que os astros reservam para todos os signos nesta sexta-feira, dia 11

Virginia Gaia 11/10/2024 - 1:57 Para compartilhar:

A semana de trabalho chega ao fim, mas o céu parece querer mexer e remexer tudo! Nesta sexta-feira, dia 11, é preciso estar aberto às mudanças, sejam elas esperadas ou não. Então, firme o seu pé na vida real e abrace as novidades que podem chegar a qualquer momento.

No céu, a Lua Crescente avança para ganhar gradualmente mais brilho do Sol. Nessa senda, a rainha da noite abre alas para dias revolucionários, nem que a maior revolução seja simplesmente mudar de ideia sobre algum tema prosaico qualquer. Só não dá para querer mais do mesmo ou então agir como as pessoas na sala de jantar, preocupadas em nascer e morrer, como diz a música dos Mutantes.

Com esse espírito desgarrado de hábitos passados, o profundo Plutão muda sua direção aparente no céu. Retrógrado desde maio , o pequeno notável do Sistema Solar agora se movimentará pelos últimos graus do signo de Capricórnio até que, no dia 19 de novembro, ingressará no signo de Aquário. Depois, o rei dos planetas anões não deixará os domínios da inovação aquariana até 2044.

Descoberto em 1930, Plutão não pertencia ao simbolismo astrológico até então. Durante milênios de história, a começar da Suméria e dos tempos da Babilônia, a humanidade se guiou pelos astros somente com a ajuda dos planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Em 1781, Urano surpreendeu a todos ao ser anunciado por William Hershel, que era músico e, por conta de sua descoberta, acabou transformando a sua paixão por astronomia em profissão.

Alguns anos depois, em 1846, foi a vez de Netuno ser revelado como novo integrante do Sistema Solar. Plutão, por sua vez, foi descoberto em meio ao período considerado a “era de ouro” da física, já que esse pequeno corpo rochoso está localizado praticamente nos limites do espaço interestelar. Com o divórcio entre a astrologia e a astronomia, que se deu gradualmente desde o pós-Renascimento até o período do Iluminismo, Plutão então foi incorporado na metafísica astrológica somente por uma parcela de astrólogos mais modernos.

Posteriormente, em 2006, esse corpo rochoso que forma um sistema binário com Caronte – o que significa que essa dupla orbita um centro comum de gravidade – foi rebaixado pela ciência a planeta-anão, título que ostenta até a atualidade. Dado o tempo bastante longo para completar uma volta ao redor do Sol, cerca de 250 anos, o rei do submundo passou a legislar, na astrologia, sobre as transformações simbólicas mais lentas e profundas.

Então, esta semana chega ao fim lembrando: não adianta querer algo novo, mas seguir fazendo sempre as mesmas coisas! Observe os recados do céu e não tenha medo de mudar, mesmo que para isso seja necessário descer até o submundo para revelar algo totalmente novo sobre si mesmo. Plutão reina absoluto entre os fortes de coração, que sabem que o real valor das coisas está além das aparências!

Observe: com cerca de 60% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta e ao Leste no céu, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite estará também alinhada a Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia. Visível até quase a 1h30 do sábado, dia 12, o nosso satélite natural se deslocará gradualmente em direção ao Oeste, até ficar abaixo do horizonte.

Áries: pense no futuro, ariano. Aliás, aproveite o astral propício para estar com pessoas que estimulam a sua imaginação.

Touro: é hora de assumir responsabilidades e exercer a liderança com sabedoria, taurino. O céu pede mais atenção aos seus objetivos.

Gêmeos: é hora de ser flexível e aprender com os outros, geminiano. Esteja aberto também a novas experiências.

Câncer: você está cheio de intensidade, canceriano. É hora de virar páginas, vencendo medos e deixando coisas para trás.

Leão: faça tudo em parceria, leonino. O céu pede mais atenção às suas relações e também à sua comunicação.

Virgem: concentre-se para ser mais produtivo, virginiano. O astral pede mais foco e atenção para suas questões práticas.

Libra: pegue leve e não deixe de cuidar de você, libriano. É hora de buscar formas de exercer a sua criatividade.

Escorpião: você está mais introspectivo por esses dias, escorpiano. Cuide da sua intimidade e não deixe de estar com quem você ama.

Sagitário: a sua mente está acelerada, sagitariano. Só tenha cuidado para não acabar falando demais.

Capricórnio: tenha senso de prioridade para fazer tudo o que for necessário, capricorniano. O céu pede mais foco nas suas questões práticas.

Aquário: use a intuição para saber quais caminhos são mais propícios, aquariano. O momento pede atenção ao seu sexto sentido.

Peixes: mantenha a energia em alta, pisciano. É preciso cuidar de você para que a sua mente esteja equilibrada.