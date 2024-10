Horóscopo: confira o que os astros reservam para o seu signo nesta segunda-feira, dia 28

Virginia Gaia 27/10/2024 - 23:21 Para compartilhar:

Qual o limite para sonhar? Nesta segunda-feira, dia 28, o céu se derrete em idealizações, premonições e projeções. É como se o astral estivesse meio mediúnico, querendo adiantar o futuro, cheio de premonições e sensações que, se não houver o devido cuidado, podem acabar tornando-se ansiedade. Entretanto, se essas influências forem bem direcionadas, a realização é certa!

O que dá o tom para esse contexto é o aspecto formado entre o regente da ação, Marte, e o patrono do inconsciente, o místico Netuno. Enquanto o planeta vermelho está nas águas maternais do signo de Câncer, o gigante gasoso navega pelos mares do signo de Peixes. Desenhando um ângulo exato de 120° entre si – chamado de trígono, na metafísica astrológica – ambos também estão em uma relação angular semelhante com o mental Mercúrio, no signo de Escorpião.

Assim, no grande círculo do zodíaco, esse trio celestial está formando um triângulo equilátero entre as estrelas. Na astrologia, esse tipo de formação especial recebe um nome: Grande Trígono. Como a sequência do zodíaco conserva a mesma relação triangular na distribuição dos signos entre os quatro elementos – Ar, Água, Terra e Fogo -, o resultado é que todo Grande Trígono acaba destacando um elemento da natureza sobre os demais.

Como, nesse caso, os signos ativados são Câncer, Peixes e Escorpião, é como se o céu estivesse ainda mais sensível, emocional e intuitivo, já que essas características são marcantes no simbolismo desses signos, que são todos do elemento Água. Elemento primordial para a formação da vida, a água ocupa um lugar de destaque nos mais diversos mitos de criação, em incontáveis mitologias.

Com o avanço da ciência, hoje a presença de água em estado líquido tornou-se referência para a busca por vida em outros lugares no Universo para além da Terra. Então, enquanto ainda não há certeza sobre a presença de vida em outros planetas, vale aproveitar essa formação no céu terrestre para lembrar o quanto é especial a oportunidade de conhecer e viver neste pálido ponto azul.

Assim, comece a semana com o pé direito: respire fundo, sonhe grande e use a sensibilidade aflorada para deixar guiar-se pela intuição. Pois nem o céu é limite para aquele sabe onde quer chegar!

Observe: com menos de 10% de iluminação, a Lua Minguante acende ao Leste somente na manhã da terça-feira, dia 29. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, aproximando-se da longitude de Gienah, a estrela Gama da Constelação do Corvo.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: é hora de manter o foco e seguir em frente, ariano. Encare os desafios com otimismo e cresça em direção ao futuro.

Touro: seja espontâneo, taurino. O dia pede mais liberdade para exercer os seus talentos e manifestar os seus desejos.

Gêmeos: esteja mais conectado ao seu bem-estar interno, geminiano. O céu pede mais investimento na sua intimidade.

Câncer: troque informações e experiências, canceriano. O céu pede mais abertura ao diálogo e à comunicação.

Leão: eleja prioridades e siga em frente sem dispersar, leonino. O céu pede mais conexão e investimento assertivo do seu tempo.

Virgem: é hora de conquistar com o bom uso do seu sexto sentido, virginiano. Tenha iniciativa, mas sem invadir o espaço alheio.

Libra: comece a semana de forma a preservar o seu nível de energia, libriano. Procure dormir bem e preste atenção nos seus sonhos.

Escorpião: invista no seu futuro, escorpiano. O céu pede mais atenção com os seus projetos. Então, seja ousado na medida certa.

Sagitário: é hora de mostrar a que veio, sagitariano! Invista na sua carreira e não fuja das responsabilidades.

Capricórnio: é hora de buscar mais conhecimento e cultura, capricorniano. Expanda as suas referências e ouça mais opiniões de gente experiente.

Aquário: não tenha medo de se transformar, aquariano. O céu pede mais desapego e ousadia neste início de semana.

Peixes: é hora de ser franco e fazer boas parcerias, pisciano. O momento pede sensibilidade e diálogo com a diversidade.