Horóscopo: confira o que os astros lhe reservam para esta terça-feira, 08

Virginia Gaia 07/10/2024 - 23:23 Para compartilhar:

Quando o que parece oposto se complementa, o que poderia ser divergente se combina para crescer e se multiplicar. Mais do que uma expressão de força retórica, essa máxima reflete bem o céu desta terça-feira, dia 08. Com o casal Marte e Vênus – da mesma forma que a dupla Mercúrio e Júpiter – em harmonia, o céu embala acordos baseados no entendimento e nas conversas calorosas.

Nesse meio tempo, a Lua Nova segue avançando pelo ideológico e idealista signo de Sagitário, o mítico arqueiro que galopa em direção ao infinito. Então, é assim que o astral evoca os que têm coragem para avançar. E requer nobreza de sentimentos para atuar em parceria, conversar com os diferentes e promover o intercâmbio de ideias.

Afinal, o que mais pode ajudar na caminhada em direção ao futuro do que ouvir aqueles que dão voz à diversidade de pensamento? Quando Mercúrio, o patrono da comunicação e do aprendizado, se encontra com Júpiter, o regente do ensino e da sabedoria, aprender torna-se não somente mais prazeroso como também mais produtivo.

Para ajudar a conectar e atrair quem precisa se reconhecer em suas semelhanças, o conquistador Marte flerta com o sedutor Vênus, em uma relação para lá de atraente. Por isso, o céu dá uma forcinha para os tímidos ao passo em que também inspira as abordagens inteligentes entre os que estão ávidos por encontros mais quentes.

Quer puxar aquela conversa despretensiosa que revela segundas intenções com alguém? Pois vá em frente! Só não esqueça de enriquecer o repertório de assuntos para poder navegar entre os mais diversos temas. Porque, é claro, toda sedução fica mais saborosa e atraente quanto o interlocutor saber conduzir uma boa conversa!

O céu protege os que têm conteúdo!

Observe: com aproximadamente 30% de iluminação, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação do Serpentário, a rainha da noite também estará alinhada a Shaula, a estrela Lambda da Constelação de Escorpião. Visível até por volta das 23h30, o nosso satélite natural se deslocará gradualmente até ficar abaixo do horizonte.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: amplie horizontes, ariano. É preciso aproveitar as oportunidades para crescer, mas sem se sobrepor aos outros.

Touro: prepare-se para lidar com questões novas e desafiadoras, taurino. Nesse contexto, você tende a se desenvolver melhor em parceria.

Gêmeos: é hora de ser diplomático e saber lidar com as pessoas à sua volta, geminiano. Invista nas boas conversas.

Câncer: não descuide da sua agenda, canceriano. É preciso tomar cuidado para não acabar assumindo mais compromissos do que dá conta de realizar.

Leão: seja criativo e mantenha o espírito leve, leonino. Aproveite também o dia para fazer algo simples e prazeroso para você.

Virgem: procure manter o bom entendimento no ambiente familiar, virginiano. O céu incentiva a troca com os mais íntimos.

Libra: preste atenção aos sinais, libriano. É hora de abordar as pessoas para expor suas ideias, mas de forma estratégica.

Escorpião: pense melhor em como você vem administrando os seus recursos, escorpiano. É preciso também saber destinar melhor o seu tempo e a sua atenção.

Sagitário: capriche no visual e deixe a timidez de lado, sagitariano. Só tenha cuidado para não acabar falando demais.

Capricórnio: procure dormir bem e evite ambientes muito pesados, capricorniano. É preciso saber cuidar da sua energia e filtrar más influências.

Aquário: esteja nos mais variados ambientes, mas tome cuidado para não ficar muito disperso, aquariano. O céu pede mais planejamento.

Peixes: com a popularidade em alta, você precisa saber lidar com as pessoas à sua volta, pisciano. Use bem a sua capacidade para inspirar e liderar.