Horóscopo: Confira o que os astros lhe reservam para esta quarta-feira, dia 16

É o miolo da semana, mas o astral não está tolerante ao mediano e muito menos ao medíocre. Se é para se dedicar a algo, então que você o faça com toda a força e consistência para que o resultado seja mais do que ótimo. Parece difícil? Bem, mantenha a calma! Embora segurar a ansiedade possa ser desafiador, é sempre possível tirar algo produtivo disso.

No céu, a Lua Crescente está bem iluminada, quase chegando à Lua Cheia. Avançando com força total pelo impulsivo signo de Áries, ela parece gritar para garantir o seu espaço. Por isso, lembre-se de fazer amor e não fazer guerra, ainda que a sua paixão por alguma ideia seja mais forte que tudo. É preciso amar com mais inspiração e menos piração!

Quem manda esse recado sobre o sentimento mais nobre entre os humanos é o planeta Vênus, que está prestes a deixar o signo de Escorpião para ingressar nos domínios do signo de Sagitário. Então, nesta quarta-feira, dia 16, em seu último dia ainda nas profundas águas escorpianas, o planeta mais belo e brilhante do céu noturno já se prepara para abraçar, a partir da quinta-feira, dia 17 – quando também acontece a Lua Cheia – os ideais mais elevados.

Como Vênus é o planeta regente de Touro, o signo que fica oposto a Escorpião na roda zodiacal, diz-se que quando está sob as influências escorpianas encontra-se em uma condição chamada de exílio. Na metafísica astrológica, um planeta exilado acaba encontrando dificuldades para manifestar o seu simbolismo com a carga máxima. Assim, ao concluir essa etapa em seu ciclo zodiacal, o astro patrono da beleza e das relações humanas prepara-se para abraçar o fogo sagitariano com toda a motivação típica do mítico arqueiro celeste.

Por isso, é preciso tornar o dia o mais empolgante possível, deixando para trás angústias desnecessárias. Que tal apaixonar-se por algo cotidiano e fazê-lo tão especial quanto os grandes momentos de celebração da vida? Às vezes, é mais importante abraçar ideias do que prender-se aos detalhes de sua execução. Tudo isso, é claro, junto com quem for capaz de sonhar junto com você!

Observe: praticamente toda iluminada, a Lua Crescente – já quase Lua Cheia – estará próxima ao horizonte Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Peixes, ficando visível até praticamente o amanhecer da quinta-feira, dia 17. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Alpheratz, a estrela Alpha da Constelação de Andrômenda.

Áries: evite os excessos, ariano. Use a sua intuição de forma leve a harmônica, percebendo melhor as pessoas.

Touro: olhe para dentro, taurino. Ainda que o dia seja agitado, separe um momento para cuidar de você.

Gêmeos: evite falar demais e esteja preparado para lidar com as pessoas, geminiano. Só cuidado com a pressa.

Câncer: é hora de fazer o que precisa ser feito, mas ter sabedoria de cobrar na medida certa, canceriano. O céu pede mais paciência.

Leão: cuidado com discussões desnecessárias, leonino. O céu pede mais interação e também mais tolerância com divergências.

Virgem: você está com a intuição afiada, mas precisa usar isso de forma estratégica, virginiano. Esteja atento com quem você decide dividir seus planos.

Libra: seja direto e prestativo, mas também saiba impor limites, libriano. É preciso saber trocar com as pessoas de forma devida.

Escorpião: concentre-se nos seus afazeres, escorpiano. O céu pede mais atenção com o seu cotidiano.

Sagitário: seja otimista, mas tenha cuidado para não fazer promessas vazias, sagitariano. Use a criatividade, mas procure manter uma boa dose de realismo.

Capricórnio: preserve-se, capricorniano. O dia promete ter muitas demandas, mas você precisa saber poupar energias.

Aquário: evite desperdiçar a sua energia à toa, aquariano. O céu pede mais atenção ao que for realmente importante.

Peixes: seja econômico e extraia o melhor dos seus recursos, sejam eles materiais ou de tempo. É preciso saber o que é prioridade nesse momento.