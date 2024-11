Horóscopo: confira o que os astros lhe reservam nesta terça-feira, dia 12

Virginia Gaia 12/11/2024 - 2:02 Para compartilhar:

O céu tem pressa nesta terça-feira, dia 12 de novembro! A primeira quinzena do penúltimo mês de 2025, daqui a pouco, está completa e, daí em diante, o período de festas de final de ano começa a dar as caras. Com esse clima afobado no ar, o segundo dia útil desta semana amanhece com a Lua Crescente, já bem iluminada, ganhando ainda mais iluminação no energético signo de Áries.

Contudo, lembre-se: nada – mas nada mesmo – pode servir de pretexto para ignorar as pessoas à sua volta. Mesmo que você esteja com aquela cara inchada de sono, não deixe de cumprimentar quem cruza o caminho com você. Da mesma forma, é fundamental ter em mente a importância das palavras mágicas “por favor” e “muito obrigada”.

A vida é breve, mas uma cara virada em uma manhã de mau humor pode render antipatia por uma eternidade! Então, por que não evitar esse tipo de coisa? Às vezes, é com um sorriso forçado, até meio amarelo, que os risos amplos e sinceros ganham espaço para se expressar e sair ao mundo.

Nesse contexto, que também está bastante ansioso, é também hora de lembrar que respirar ainda é o melhor remédio para os apressados de plantão. Então, entre um compromisso e outro, não deixe de respirar fundo, enchendo os pulmões por completo. Depois de reter o ar por três segundos, solte-o também de forma controlada até eliminá-lo por completo.

Os inventores dessa prática respiratória milenar, chamada de pranayama, foram os antigos praticantes de ioga em culturas orientais. Hoje, a ciência já têm estudos robustos da eficácia de exercícios como esse, que estão cada vez mais populares sob a alcunha ocidental de mindfulness. Independente das denominações, o que vale é colocar em prática a autovigilância saudável, prezando pelo bem-estar pessoal, que também evita a pressão desnecessária colocada sobre os outros.

E, assim, a convivência fica mais leve, mesmo nos dias mais atribulados. Sorria: há sempre alguém para quem a sua cordialidade será essencial para lidar com manhãs desafiadoras!

Observe: com quase 90% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio às estrelas da Constelação de Peixes, ficando visível até depois das 3h da manhã da quarta-feira, dia 13. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também chegará à longitude de Alpheratz, a estrela Alfa da Constelação de Andrômeda.

Áries: é hora de se automotivar, ariano. Invista em algo que faça bem para o seu humor e siga em frente para fazer acontecer.

Touro: procure manter a calma, mesmo diante das cobranças, taurino. É preciso ter em mente que cada coisa tem a sua hora para acontecer.

Gêmeos: pense no futuro, mas não se afobe, geminiano. É preciso ir com calma, de forma bem planejada.

Câncer: o dia promete espaço para mostrar o seu trabalho, mas chega junto com mais responsabilidade, canceriano. Seja forma, mas não deixe de ser gentil.

Leão: esteja aberto para aprender e argumentar com destreza, leonino. É importante ser flexível e estar disposto a mudar de ideia.

Virgem: não tenha medo de inovar, virginiano. É sempre importante saber romper ciclos com sabedoria.

Libra: converse para chegar a um acordo para tudo o que você precisa, libriano. O céu pede mais diplomacia.

Escorpião: dê atenção ao seu dia a dia, escorpiano. É preciso organizar a rotina para ter uma vida mais saudável.

Sagitário: o seu poder de persuasão está em alta, sagitariano. No entanto, não queira impor as suas regras.

Capricórnio: é hora de ouvir e assumir compromissos no âmbito familiar, capricorniano. É preciso saber lidar com as pessoas à sua volta.

Aquário: comunique-se com mais destreza, aquariano. É preciso pensar antes de emitir opiniões precipitadas.

Peixes: tenha foco e siga em frente, pisciano. É hora de estabelecer prioridades e não perder tempo com o que pode ficar para depois.