Horóscopo: confira as previsões para todos os signos no feriadão do Dia dos Mortos

O feriado prolongado chega em tom reflexivo e sensível, mas também ajuda a organizar as prioridades na vida. Então, vale aproveitar esses dias para desacelerar e também pensar em como estão aquelas metas e itens que foram elencados como prioridade. Afinal, o ano de 2023 já está em contagem regressiva para o seu fim. E 2024 já começa a dar as caras!

No céu, a sensibilidade aflorada se dá por conta da passagem da Lua Cheia – ou Lua Minguante, a partir de domingo, dia 5 – pelos signos de Câncer e Leão, que se soma a algumas movimentações astrológicas relevantes. Uma delas é que o Sol, nosso astro-rei e regente da consciência, chegará ao ponto no qual ficará oposto ao planeta Júpiter. Com isso, o Sol escorpiano leva todo o seu caráter de profundidade e capacidade de transformação para contrastar com a empolgação do expansor Júpiter, que atualmente passa pelo signo de Touro para ampliar a necessidade de valorização das coisas certas, especialmente no âmbito material.

E tudo isso também acontece bem quando Saturno, o temido planeta que na metafísica astrológica é chamado de regente dos ciclos de tempo, muda sua direção aparente no céu . Retrógrado desde junho, o planeta famoso pelos seus anéis voltará a seguir a mesma direção da sequência de signos zodiacais. Como último planeta visível a olho nu, Saturno carrega o simbolismo dos limites e também de tudo o que fundamenta as grandes fases da vida.

De passagem atualmente pelo psíquico signo de Peixes, esse gigante gasoso gera mudanças, derruba o que não está bem estabelecido e cobra novas iniciativas, feitas com mais solidez e seriedade. É assim que esse planeta é considerado o construtor do mapa astral e da vida, pois é a partir dos seus ciclos e transformações que é possível realizar concretamente as promessas que o contexto astrológico traz para a jornada de cada um aqui na Terra.

Por isso, o astral deste fim de semana prolongado está tão especial. Ele permite observar com mais clareza o andamento daquilo que se pretende realizar como meta a longo prazo, abrindo também espaço para transformar e ajustar o que ainda demanda melhorias. Afinal, a vida é feita de aprendizado e talvez o maior deles seja justamente sobre a necessidade de saber fazer bom uso do tempo, aqui e agora!

Observe: com cerca de 70% de iluminação na noite da quinta-feira, dia 2, a Lua Cheia perderá gradualmente a iluminação até que ficará com cerca de 40% do corpo iluminado, na madrugada do domingo, dia 5, para a segunda-feira, dia 6. Surgindo também cada dia mais tarde no céu, no horizonte Leste, a rainha da noite avançará entre a Constelação de Gêmeos, na quinta-feira, dia 2; a Constelação de Câncer, nas noites da sexta-feira, dia 3, e também do sábado, dia 4, chegando às dependências da Constelação de Leão, na madrugada do domingo para a segunda-feira.

Áries: é hora de estar com os poucos e bons, ariano. O astral pede mais atenção para quem está sempre ao seu lado.

Touro: invista na boa comunicação no ambiente familiar, taurino. É importante manter o equilíbrio na sua intimidade.

Gêmeos: circule e veja gente, geminiano. Só tome cuidado para não acabar gastando demais ou desperdiçando recursos.

Câncer: cuide da sua vida pessoal e de você, canceriano. O astral pede mais autocuidado, o que pode incluir até um trato no visual.

Leão: separe um tempo em meio ao descanso para cuidar da espiritualidade, leonino. Aproveite também para dormir e colocar o sono em dia.

Virgem: esteja atento às amizades e às relações que são realmente satisfatórias, virginiano. O astral ajuda você a buscar as companhias certas.

Libra: planeje o futuro, libriano. Aproveite o momento de descanso para buscar as melhores maneiras para se realizar.





Escorpião: o fim de semana prolongado favorece as atividades intelectuais, escorpiano. É hora de investir o seu tempo em atividades ricas e prazerosas.

Sagitário: aventure-se para conhecer lugares e até pessoas novas, sagitariano. O céu pede para você ampliar horizontes.

Capricórnio: é hora de perceber melhor os vínculos à sua volta, capricorniano. É importante dar atenção aos seus relacionamentos mais próximos.

Aquário: separe tempo e organize a agenda para se divertir e também para resolver pendências, aquariano. É hora também de cultivar bons relacionamentos.

Peixes: invista em programas leves e prazerosos, pisciano. O momento pede mais atenção às coisas simples da vida.

