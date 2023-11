Horóscopo: confira as previsões para todos os signos nesta terça-feira, dia 14

Virginia Gaia 13/11/2023 - 20:35 Para compartilhar:

Em plena terça-feira, início de semana e dia dedicado historicamente ao guerreiro planeta Marte, o astral parece incentivar a aventura e as novas experiências. Considerando que, aqui em solo brazuca, é véspera de feriado – o miolo da semana é dedicado à Proclamação da República -, o céu parece querer se jogar, com toda a força, na curtição.

Então, o que se faz mais necessário, neste dia 14, é ter sabedoria para direcionar toda essa disposição para as coisas certas! Até porque, na metafísica astrológica, o simbolismo que liberta para a aventura é também o mesmo que aponta caminhos para a expressão da criatividade. Dessa maneira, é válido dizer: abrace novas ideias e extraia o melhor de si!

Isso acontece especialmente em função da Lua Nova escorpiana agora começar a se distanciar do Sol. Nessa senda pela essa senda pela sequência zodiacal, a rainha da noite ingressa, “ao longo da madrugada”, no signo de Sagitário,, ficando abraçada com o comunicativo Mercúrio. Contudo, o Sol ainda está intensamente escorpiano, agarrado com o guerreiro Marte, e em oposição ao revolucionário Urano, no signo de Touro.

Com essa mistura de elementos tão intensos e transformadores quanto aventureiros e abertos ao aprendizado, o universo parece apontar novos caminhos baseados nas ideias e na empolgação. Por isso, é hora de lembrar daquela máxima de que é impossível fazer diferente quando só se repete as mesmas fórmulas e práticas de sempre.

A partir disso, é preciso buscar novas soluções para antigos problemas, abrindo espaço – de verdade e não somente no discurso – para ideias inovadoras. Aliás, quantas vezes você já ouviu gente falando em inovação para, depois, seguir com as mesmas fórmulas de sempre? Pois é, inovar é realmente para poucos.

Sabe aquela música que a Elis Regina cantava lindamente? “Minha dor é perceber, que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais..” – ela dizia. Então, nesta terça-feira, lembre-se dessa bela canção para fazer diferente, de verdade e não pela metade!

Observe: a Lua Nova ainda está de difícil visualização e com menos de 5% do corpo iluminado, dado o fato de ainda estar muito próxima ao Sol. O nosso satélite natural estará bem próximo ao horizonte Oeste, depois do ocaso solar, ficando fracamente visível até aproximadamente às 20h. Em meio à Constelação de Escorpião e praticamente ao lado de Antares, a estrela Alfa desse conjunto estelar, a rainha da noite também estará na mesma longitude de Alwaid ou Rastaban, a estrela Beta da Constelação de Draco que, por estar estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, é de difícil visualização no Hemisfério Sul

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: o céu favorece os aprendizados e aventuras, ariano. É hora de você olhar para frente e buscar novas referências.

Touro: cuidado com o excesso de empolgação que pode levar a decisões precipitadas, taurino. Na dúvida, divida suas angústias com pessoas próximas.

Gêmeos: invista no diálogo e comunique suas ideias com clareza, geminiano. É importante estar aberto também para entender os seus pares.

Câncer: organize a sua agenda para dar conta de tudo o que você quer fazer, canceriano. Aliás, tenha cuidado com o excesso de otimismo ao assumir compromissos.

Leão: você está sedutor e com o seu poder de persuasão em alta, leonino. Só tenha cuidado para não acabar sendo muito individualista.

Virgem: é importante organizar as coisas dentro da sua casa, virginiano. O céu pede para você estabelecer boas trocas e diálogos em família.





Libra: seja espontâneo, mas sem exagerar na exposição, libriano. É hora de se comunicar com franqueza, mas de maneira delicada.

Escorpião: dê atenção aos seus gastos e às suas finanças, escorpiano. É hora de você eleger prioridades e investir nas coisas certas.

Sagitário: você está cheio de energia para começar coisas novas, sagitariano. Só tome cuidado para não acabar sendo algo momentâneo e sem consistência.

Capricórnio: o céu pede para você se conectar à sua espiritualidade, capricorniano. O momento é de olhar para dentro e dedicação a si mesmo.

Aquário: dê atenção às suas prioridades, sonhando com o futuro, mas sem perder o foco no presente, aquariano. O céu pede mais planejamento.

Peixes: exerça a sua liderança, mas sem pesar nas palavras, pisciano. É importante conquistar os outros mais pelo carisma do que pela força.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias