Horóscopo: confira as previsões para todos os signos nesta quinta, dia 3

Na solvência do ego, encontra-se o contato com aspectos mais sutis da existência. Nesta quinta-feira, dia 3, o céu estimula o sexto sentido, abrindo espaço para a intuição fluir, revelando o invisível aos olhos. Assim, o astral faz um convite à reflexão e à inspiração.

No céu, será possível ver a Lua Cheia, bastante iluminada, ao lado do planeta Saturno, o patrono da estrutura e dos planos de longo prazo. Atualmente no signo de Peixes, Saturno está levando o seu caráter de ceifador, ou seja, de grande transformador da astrologia, para o signo que trata de temas extremamente atuais, como o psiquismo, a saúde mental e a espiritualidade.

Como a rainha da noite é também patrona da magia, vale dar mais espaço para a espiritualidade e para os bons insights intuitivos que podem inspirar decisões pessoais. Tudo isso, é claro, sem ignorar o lado mais prático e racional das coisas. Afinal, o guerreiro Marte está avançando pela senda trabalhadora e realista de Virgem, signo que ocupa o lado oposto de Peixes, no zodíaco. Além disso, Mercúrio também está em Virgem, onde o mais mundano dos planetas, na astrologia, sente-se em casa para manifestar o seu caráter organizador.

Por isso, o clima geral é o de estímulo à criatividade e ao contato com toda a sutileza que o universo traz, ao mesmo tempo em que reforça a necessidade de concentração na prática. Adianta só trabalhar as energias sem ser produtivo e realizar no dia a dia? Para todo sonho, intuição ou busca espiritual mais profunda, é preciso também trabalhar para fazer a vida acontecer no plano material.

Esse mesmo raciocínio de integração também deve ser aplicado ao tema da saúde mental. Muitas pessoas ainda tratam questões psíquicas e psicológicas como se fossem opostas à saúde orgânica, manifesta no corpo físico, mas não são. Por isso, é essencial que se encare as complexidades do ser humano, entendendo os tratamentos farmacológicos tão necessários quanto o cuidado com a espiritualidade. E vice-versa. Sem disputas de espaço, sem tabus ou preconceitos.

Afinal, seres humanos são complexos e, então, conciliar opostos como complementares é sempre uma boa pedida!

Observe: com cerca de 90% de iluminação, a Lua Cheia ascende, ao Leste, por volta das 20h, ficando depois visível até o amanhecer da sexta-feira, dia 4. Em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite estará a poucos graus de distância do planeta Saturno, também nas dependências do aguadeiro estelar. Nesse período, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Achernar, a estrela Alfa da Constelação de Eridanus.

Áries: use o seu sexto sentido, ariano. É preciso buscar inspiração na intuição, mas sem perder o foco na realidade.

Touro: esteja atento às pessoas à sua volta, taurino. É bom evitar fofocas e mal entendidos.

Gêmeos: planeje-se, geminiano. Mantenha os pés no chão enquanto você já começa a elaborar os próximos sonhos a serem realizados.

Câncer: inspire-se, canceriano. É hora de buscar os seus ideais, planejando os seus passos até a concretização dos seus sonhos.

Leão: o céu inspira transformação e mudanças profundas, leonino. Evite ideias resistentes e abra-se ao novo.

Virgem: percebe as pessoas nas suas sutilezas, virginiano. É fundamental que você mantenha o equilíbrio e saiba conversar.





Libra: cuide melhor da sua alimentação, libriano. É importante também concentrar-se no dia a dia, trabalhando bem em equipe.

Escorpião: use o seu poder de persuasão elevado com sabedoria, escorpiano. É hora de você encontrar espaços para manifestar melhor os seus talentos.

Sagitário: preserve a sua intimidade, sagitariano. É hora de você cuidar das pessoas mais próximas sem negligenciar as suas necessidades mais profundas.

Capricórnio: use a sensibilidade para se comunicar, capricorniano. É preciso sentir as reações das pessoas antes de se posicionar com muita ênfase.

Aquário: use o seu tempo e os seus recursos de forma produtiva, aquariano. Evite gastos que funcionem como compensações para questões emocionais.

Peixes: invista em você, pisciano. É hora de agir com sutileza e buscar o seu equilíbrio interno, mas sem abrir mão dos cuidados com o seu corpo.

