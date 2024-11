Horóscopo: confira as previsões para o seu signo nesta segunda-feira, dia 4

Virginia Gaia 04/11/2024 - 2:09 Para compartilhar:

A semana começa com tudo! Nesta segunda-feira, dia 4, o céu está movimentado, jogando energia para que tudo aconteça de forma acelerada! Então, é como se o embalo de transformação e profundidade, típico do signo de Escorpião, ganhasse uma dose extra de incentivo para tirar todo mundo da cama com mais disposição para conquistar, custe o que custar!

Logo pela manhã, o planeta regente da ação, da iniciativa e da guerra ingressa no expressivo signo de Leão. Nos domínios do mítico felino, o astro mais avermelhado do céu ganha ares ainda mais dominantes, como se quisesse mostrar ao mundo a que veio. Visível a olho nu e notado desde a Antiguidade por diferentes civilizações, Marte sempre foi associado ao simbolismo da ambição e da batalha pessoal.

Os primeiros registros desse guerreiro celeste o associam a Nergal, o patrono da morte e do submundo dos antigos Sumérios, habitantes da Babilônia. Já entre os gregos, o planeta vermelho foi associado a Ares – o mesmo que Marte, entre os romanos -, o deus do desejo e da conquista. Aliás, o desejo sexual, que conduz a energia vital a todo tipo de realização, também está sob sua gestão.

Assim, com essa rica história, cheia de lutas e muitas glórias, sua chegada aos domínios leoninos eleva o humor e a capacidade de autorrealização. E isso acontece no mesmo dia em que o Sol engata um auspicioso trígono – um ângulo de 120°, de acordo com a metafísica astrológica – com o sisudo Saturno. Dessa maneira, o céu junta a força com a tenacidade, o ímpeto com a persistência, dando aquela mãozinha para quem pode estar meio desanimado para começar mais uma semana.

Só vale tomar cuidado com possíveis explosões e mudanças súbitas de direção! Sim, pois é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que nem tudo pode sair como o esperado. E, quando isso ocorrer, lembre-se: o controle é, sobretudo, uma ilusão! Então, levante, sacuda a poeira e dê a volta por cima!

Observe: com cerca de 10% de iluminação, a Lua Nova estará próxima ao horizonte Oeste e ao lado do planeta Vênus, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Serpentário, o nosso satélite ficará visível até por volta das 21h30, quando passará da linha do horizonte. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará também alinhado a Rasalgethi, a estrela Alfa da boreal Constelação de Hércules.

Áries: seja otimista, ariano. Você está cheio de energia, então aproveite o momento para fazer as coisas do seu jeito!

Touro: faça boas associações e esteja com quem vale a pena, taurino. É preciso saber selecionar em quem confiar.

Gêmeos: seja sincero e direto, mas tome cuidado para não ser injusto, geminiano. O céu pede mais diálogo.

Câncer: é hora de ter foco no dia a dia e começar a semana organizando bem a agenda, canceriano. Cuide de você!

Leão: use o seu poder de persuasão elevado para apresentar novas ideias, leonino. É hora de agir de maneira diferente.

Virgem: invista na sua intimidade e no contato com as pessoas mais próximas, virginiano. O céu ajuda você a se perceber melhor.

Libra: ouça mais e fale menos, libriano. O céu pede mais atenção com as pessoas e, ao mesmo tempo, mais discrição na sua comunicação.

Escorpião: mantenha o foco, escorpiano. É hora de conquistar o mundo de maneira bem focada e direcionada.

Sagitário: use a sua intuição e faça as coisas do seu jeito, sagitariano. O céu pede mais inspiração e espontaneidade.

Capricórnio: procure começar a semana com o pé direito, capricorniano. Mantenha o seu humor em alta e invista no seu bem-estar.

Aquário: é hora de estar nos diferentes ambientes, mas sendo bastante observador, aquariano. É importante que você seja mais seletivo em relação às pessoas.

Peixes: pense no longo prazo, pisciano. O céu pede mais atenção com as pessoas à sua volta, especialmente no que tange a carreira.