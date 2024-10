Horóscopo: confira as previsões para o seu signo nesta quinta-feira, dia 31

Virginia Gaia 31/10/2024 - 1:48 Para compartilhar:

Gostosuras ou travessuras? Nesta quinta-feira, dia 31, o Halloween ou Dia das Bruxas acontece sob o dia da semana dedicado ao planeta patrono da filosofia e da religião, Júpiter, e com o Sol mais escorpiano do que nunca! Nada mal para celebrar uma data que nasce em meio às práticas pagãs indo-europeias para, depois, ganhar uma roupagem folclórica com a cristianização e posterior colonização norte-americana.

As referências ao sagrado presentes no parágrafo acima podem parecer dispersas, mas não são. Em múltiplas culturas, a ideia de cultuar espíritos de antepassados encontra alguma relação com certos períodos do ano, que correspondem a determinadas posições de astros no céu. É dessa forma que as homenagens aos mortos, às almas e ao sobrenatural acontecem entre os meses de outubro e novembro, sob o ápice do outono, no Hemisfério Norte.

Assim, com a identificação de estrelas e planetas, na época da Mesopotâmia – onde os Sumérios deram profundas contribuições tanto à astronomia quanto à astrologia – emerge o simbolismo do signo de Escorpião. Já o paganismo, que está na gênese do Dia das Bruxas, remete aos povos celtas, que celebravam rituais chamados de Samhain. De acordo com a tradição, nesta época do ano, a divisão entre os mundos dos vivos e dos mortos estava mais tênue, então o período era propício para pedir por sua ajuda ou intervenção.

Mas foi somente depois da chegada do colonizador anglo-saxão na América do Norte que a festa a fantasia, com ares mais lúdicos, ganhou forma com gostosuras e travessuras. Ela é resultado da repaginação dessas tradições de forma que elas não entrassem em conflito com a religião dominante, que era de inclinação cristã e protestante. Assim, com ares mais folclóricos, era possível festejar sem sentir-se pecador.

Aqui no Brasil, a chegada das festas de Halloween também foi seguida do movimento para que o folclore nacional não fosse esquecido. E, assim, nasceu a proposta para o Dia do Saci, que homenageia diversas lendas nacionais. É, sim, uma lembrança muito justa e legítima. Afinal, toda cultura popular deve ser enaltecida, com suas histórias e tradições preservadas.

E é dessa maneira que o dia chega em clima tão místico quanto democrático. A Lua Minguante, ingressando logo no início da tarde no signo de Escorpião, está em contagem regressiva para tornar-se Lua Nova, na sexta-feira, dia 1° de novembro. Para coroar o astral, Mercúrio e Netuno chegam ao aspecto exato de um harmonioso trígono para facilitar o entendimento da fé de forma ampla e irrestrita.

Neste dia tão mágico, desperte a bruxa que existe em você!

Observe: a Lua Minguante, que já é praticamente Lua Nova, está ausente do céu noturno dada a sua proximidade ao Sol. É uma boa oportunidade, então, para tentar localizar algum dos planetas visíveis a olho nu. Júpiter surge no horizonte Leste pouco antes das 21h30, nas dependências da Constelação de Touro. Marte, por sua vez, ficará visível a partir da meia-noite, em meio às estrelas da Constelação de Câncer. Saturno, por sua vez, estará no alto no céu e ligeiramente ao Leste, depois do pôr do Sol. O gigante dos anéis se deslocará em direção ao Oeste em meio à Constelação de Aquário, até depois das 2h30 da manhã, quando passará da linha do horizonte.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: esteja atento às entrelinhas, ariano. O céu pede mais atenção às pessoas para que você consiga identificar quem é quem.

Touro: seja sincero e delicado ao mesmo tempo, taurino. É hora de se conectar com as reais parcerias.

Gêmeos: organize a sua rotina, geminiano. Aliás, faça algo para manter o seu nível de energia em alta.

Câncer: seja criativo, canceriano. É preciso pegar leve com as pessoas e ser espontâneo para poder exercer o seu poder pessoal.

Leão: esteja mais conectado com as suas necessidades internas, leonino. O céu pede discrição e intimidade nas suas relações.

Virgem: você está sensível, virginiano. Perceba melhor as intenções das pessoas para saber como se comunicar com assertividade.

Libra: concentre-se no que é essencial, libriano. O céu pede menos desperdício de tempo e também de recursos.

Escorpião: é hora de se renovar, escorpiano. Perceba o que você não quer mais e faça diferente na hora de começar o novo.

Sagitário: invista na sua espiritualidade, sagitariano. É importante que você direcione bem a sua sensibilidade.

Capricórnio: esteja com as pessoas, mas evite o excesso de exposição, capricorniano. É hora de cultivar as amizades certas.

Aquário: pense no longo prazo, aquariano. O céu pede mais planejamento e também responsabilidade.

Peixes: esteja aberto a novas experiências, pisciano. O céu incentiva a sua reflexão e o seu aprendizado.