Horóscopo: confira as previsões para o seu signo nesta quarta-feira, dia 6

Virginia Gaia 06/11/2024 - 2:08 Para compartilhar:

É o meio da semana e o céu amanhece em tom sério, cheio de afazeres e cobranças. Nesta quarta-feira, dia 6, é preciso ser leve em meio a tantas exigências, fazendo o que precisa ser feito, mas com sabedoria para abraçar o fluxo natural das coisas. Então, mãos à obra, mas lembre-se de que ninguém precisa bancar o herói o tempo todo!

Na dança celeste, a Lua Nova avança pelo zodíaco sob a influência da seriedade e do comprometimento do signo de Capricórnio. Testando a capacidade individual de insistir em suas ideias e sonhos, a rainha da noite também conforta aqueles que sabem que as melhores conquistas são aquelas que vêm com o tempo. Afinal, vitórias trabalhosas têm um gostinho mais doce!

Mas o astral ainda carrega os traços de algumas tensões cabeludas: têm Vênus e Júpiter de cara virada, tem Marte e Plutão disputando espaço. Mas há também boas vibrações, pois o Sol escorpiano está jogando toda a sua luz para o Saturno pisciano brilhar. Por isso, é hora de resgatar, lá dentro, aquilo que muita gente busca hoje em dia, mas poucos entendem o real significado. É preciso engajar-se e comprometer-se!

Só que engajamento e comprometimento são coisas difíceis de se obter de forma artificial. Para que esses dois verbos mágicos se materializem, é preciso tocar o coração. E é aí que as batalhas do dia a dia precisam reverberar de forma a levar um toque de magia para o cotidiano.

No fim das contas, os boletos estão sempre chegando, mas saber do seu vencimento não é suficiente para motivar. Pode até funcionar por um tempo, mas não por toda a vida. Porque ninguém aguenta, pelo menos não com a saúde emocional em dia, pautar cada um dos seus passos apenas pela sobrevivência.

Então, aproveite este miolo de semana para manifestar o melhor desse conjunto de aspectos astrológicos, selando um acordo muito sério consigo mesmo. Pergunte-se não somente onde você quer chegar, mas especialmente questione-se sobre as suas reais motivações. Estabelecer metas e objetivos a partir de um ideal pessoal torna a caminhada diária muito mais leve!

Observe: com quase 30% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Sagitário, o nosso satélite poderá ser visto até depois das 23h, quando passará da linha do horizonte. Ao longo desse período, o nosso satélite natural atingirá a mesma longitude de Alya, a estrela Theta da Constelação de Serpens.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: o momento pede insistência, mas também flexibilidade, ariano. Não tenha medo de abrir mão de ideias que parecem difíceis de engatar.

Touro: evite julgamentos precipitados, taurino. É preciso aprender com quem está ao seu lado, procurando dar espaço para eventuais divergências.

Gêmeos: faça boas parcerias usando bem a sua intuição, geminiano. É fundamental saber quem está ao seu lado.

Câncer: seja sincero, mas evite transmitir frieza, canceriano. É preciso acolher as necessidades alheias e sem cobrar demais.

Leão: prepare-se para ter um dia produtivo, leonino. Organize a sua agenda, dê atenção às pessoas e siga em frente com seus planos.

Virgem: mesmo que o dia seja bastante atribulado, não deixe de lado o autocuidado, virginiano. Invista em algo que faça bem em meio à rotina.

Libra: olhe para dentro e dê atenção às pessoas mais próximas, libriano. O céu pede mais cuidado com quem é importante para você.

Escorpião: cuidado com o excesso de pensamentos, escorpiano. É preciso ter foco e seguir em frente de maneira assertiva.

Sagitário: administre bem os seus recursos, sagitariano. É preciso ter senso de prioridade e ser prático.

Capricórnio: é hora de agir com objetividade, mas sem deixar de lado as sutilezas, capricorniano. O céu pede que você faça acontecer, mas de forma saudável emocionalmente.

Aquário: procure manter o sono em dia para investir no seu bem-estar em um sentido amplo, aquariano. O astral evoca mais conexão interna.

Peixes: interaja com as pessoas, mas não se deixe levar demais pelas opiniões alheias, pisciano. Você precisa ter os seus objetivos mais claros para avançar.