Horóscopo: confira a previsão para todos os signos no feriadão da Independência

O fim de semana prolongado chega inspirado no feriado pelo Dia da Independência do Brasil, celebrado nesta quinta-feira, dia 7. Virginiano e bonito por natureza, este país que é quase uma Garota de Ipanema para o mundo é também cheio de graça na maneira de representar seus estados na bandeira: para cada unidade da federação, uma estrela.

E o mais legal em tudo isso é que, bem ao centro, está representado um dos conjuntos estelares mais facilmente reconhecidos por quem está abaixo da linha do Equador: a Constelação do Cruzeiro do Sul. Dando destaque para cinco estrelas principais, essa cruz celeste tem em sua base Acrux, a estrela Alfa que aponta a direção para o Polo Sul Celeste.

Como a vida imita a arte e a arte imita a vida, é interessante notar como esse simbolismo está presente no destino do Brasil e na vida dos brasileiros. No mapa astral calculado para o dia 7 de setembro de 1822, às 16h08 (horário estimado por historiadores e pela comunidade astrológica brasileira para o grito às margens do Rio Ipiranga), Gacrux, a estrela Beta que fica no alto na cruz, está na mesma longitude do planeta Marte, no signo de Escorpião. Na astrologia, Gacrux representa a fé elevada e a perseverança que leva às conquistas que vêm depois de certa dose de esforço. Lendo assim, de supetão, sobre essa necessidade de persistir, parece até fazer mais sentido a citação que diz “sou brasileiro e não desisto nunca”.

E é assim, sim. O Brasil, que nasceu depois que D. Pedro I rompeu o cordão umbilical com a metrópole portuguesa, tem ascendente Aquário e Escorpião no meio do céu, ponto do mapa astral que descreve a imagem pública e as relações com o poder. No mapa de um país, esse ponto astrológico também representa as características que tendem a se repetir ao longo de diferentes governos. E é daí que vem a tendência brasileira de parecer querer sempre mudanças radicais, o que pode trazer certa instabilidade, acarretando um risco sempre presente da ascensão de governantes autoritários.

Mas o bom é que, ao menos neste 2023, o aniversário de nascimento do Brasil e o descanso que se prolonga ao longo da sexta-feira, dia 8, sábado, dia 9, e domingo, dia 10, tem a Lua Minguante passando entre os signos de Gêmeos, Câncer e Leão. Junta-se a isso o fato de que Sol virginiano estará em excelente aspecto com Júpiter, o patrono da fé, e teremos um astral não somente bom para descansar e cuidar da espiritualidade, mas também para nutrir a fé de que sempre é possível construir um país mais justo e inclusivo.

Afinal, se as estrelas em forma de cruz estão tão marcadas na memória e no destino dos brasileiros, algum motivo especial deve ter!

Observe: com menos iluminação a cada dia, a Lua Minguante ascenderá ao Leste somente ao longo da madrugada, em todos os dias do feriado prolongado, ficando depois visível até o amanhecer do dia seguinte. Passando entre as áreas que correspondem à Constelação de Auriga, à Constelação de Gêmeos e à Constelação de Câncer, a rainha da noite se aproximará do planeta Vênus, já no final do período de descanso, na madrugada de domingo, dia 10, para a segunda-feira, dia 11.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: aproveite os dias de folga para acalmar a mente, ariano. É preciso estar mais sereno e aproveitar os bons momentos em família.

Touro: procure ter foco e evitar o excesso de atividades, taurino. Foque no que é fundamental, aproveitando esses dias para se divertir gastando pouco.

Gêmeos: separe algum momento para aprender algo novo ou buscar atividades que estimulem o intelecto, geminiano. Fomente também a sua capacidade de se comunicar efetivamente.

Câncer: o astral ajuda você a renovar as energias, canceriano. Evite o excesso de atividades, dormindo bem e descansando a mente plenamente.

Leão: esteja com os amigos, mas não deixe de priorizar mais a qualidade do que a quantidade de companhias, leonino. É importante estar com quem realmente entende você.

Virgem: é hora de pensar sobre o que está por vir, virginiano. Só tenha cuidado para não acabar sonhando demais, e perdendo em devaneios.





Libra: é hora de usar a sensibilidade e perceber o que precisa mudar, libriano. Note quem são as pessoas que abrem os seus olhos e ensinam algo novo para você.

Escorpião: seja flexível e compartilhe a sua intimidade com quem for realmente parceiro, escorpiano. É sempre hora de aprender com quem está ao seu lado.

Sagitário: seja diplomático e abrace a diversidade, sagitariano. O momento pede para você dividir seus pensamentos com pessoas que pensam de forma variada.

Capricórnio: o fim de semana prolongado favorece a diversão, capricorniano. É hora de estar com quem você gosta e se sente à vontade.

Aquário: a sedução está no ar, aquariano. Procure agir naturalmente, também investindo em atividades que estimulem a sua criatividade.

Peixes: busque prazer nas coisas simples, pisciano. É hora de você se divertir em casa, junto à família e amigos mais chegados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias