Horóscopo: confira a previsão para todos os signos nesta terça-feira, dia 10

O que é importante para você? Será que você está realmente enxergando as suas prioridades ou pode ser que muita coisa esteja passando despercebida? Bem, há quem diga que o essencial é invisível aos olhos. Nesta terça-feira, dia 10, o patrono simbólico do poder invisível, Plutão, muda sua direção aparente no céu .

Aliás, esse pequeno notável do Sistema Solar tem realmente uma história fantástica. Afinal, devemos chamá-lo de planeta ou de planeta-anão? Do ponto de vista científico, o correto é dizer que Plutão é um planeta-anão. Apesar de ter sido classificado como planeta no ato de sua descoberta, em 1930, as observações mais rigorosas mostram que sua órbita é bastante irregular e, além disso, suas dimensões e massa não justificam sua presença na mesma lista na qual estão a Terra, Júpiter e Saturno, por exemplo.

Bastante distante do Sol, Plutão é bem menor que a Terra e até que a nossa Lua. Isso faz com que ele forme um sistema binário com Caronte, que havia sido inicialmente classificado como seu satélite natural. Na prática, isso significa que ambos – Plutão e Caronte – estão orbitando um ponto de gravidade comum, pois são semelhantes em suas dimensões.

Já na metafísica astrológica, o regente do submundo segue sendo chamado de planeta. Isso se dá pelo fato de a astrologia seguir utilizando o referencial geocêntrico para os seus cálculos, que classifica como planeta tudo o que se desloca no céu em relação ao fundo de estrelas e constelações. Na mitologia, o mito de Hades – o deus grego análogo ao romano Plutão – guarda várias semelhanças com a sua trajetória histórica.

Plutão era filho de Reia e de Saturno, assim como Júpiter e Netuno. Quando o seu irmão, deus dos deuses, assumiu o reinado no Monte Olimpo, deu a Plutão o reinado do submundo. De lá, o soberano do mundo das sombras e dos mortos só saiu uma vez. E foi para raptar Perséfone e, depois, torná-la sua esposa. Poderoso, mas também bastante fechado e introspectivo, ele usava uma máscara que o tornava invisível.

Neste mesmo dia da mudança de direção aparente daquele que mal podemos ver, a Lua Minguante ingressa no minimalista signo de Virgem. E tudo isso já em contagem regressiva para o Eclipse Solar Anular que acontece ainda esta semana . Assim, o céu pede mais discrição e também mais profundidade.

O universo evidencia os símbolos mais valiosos nos detalhes!

Observe: com cerca de 10% de iluminação, a Lua Minguante começa a ficar difícil de ser vista no céu noturno, dada sua posição cada vez mais próxima ao Sol. A rainha da noite ascende ao Leste por volta das 4h da manhã da quarta-feira, dia 11, sendo ocultada ao nascer do Sol. Em meio à Constelação de Leão, o nosso satélite natural também estará na mesma longitude de Suhail, a estrela Lambda da austral Constelação da Vela.

Áries: concentre-se e seja produtivo, ariano. O céu pede para você ter foco e buscar tornar o seu dia a dia mais leve.

Touro: respeite o seu próprio ritmo e faça as coisas do seu jeito, taurino. O momento pede para que você capriche nas suas intenções.

Gêmeos: olhe para dentro, geminiano. O céu pede maior entendimento da sua intimidade e desejos pessoais.

Câncer: é hora de prestar atenção no entorno e evitar palavras bruscas, canceriano. O céu pede mais discrição.

Leão: foque no que é essencial e busque ser bem específico em suas demandas, leonino. É importante ser econômico nas suas ações.





Virgem: o seu carisma está em alta, mas o céu pede mais calma, virginiano. Aproxime-se aos poucos das situações e das pessoas.

Libra: invista na introspecção e na espiritualidade, libriano. O astral também pede que você procure dormir bem, cuidando da sua saúde em um nível amplo.

Escorpião: pense no futuro, mas tenha cuidado com o imediatismo, escorpiano. O céu pede que você consiga pensar no longo prazo.

Sagitário: é hora de manter o foco na sua carreira e investir nas suas realizações práticas, sagitariano. Pense no que faz sentido para os seus valores.

Capricórnio: ouça mais antes de agir, capricorniano. É hora de honrar o que você acredita e também as pessoas da sua confiança.

Aquário: dê atenção às parcerias efetivas, aquariano. É hora de perceber com quem você realmente pode contar.

Peixes: vença seus medos, mas seja discreto, pisciano. É hora de observar até para poder falar a coisa certa, na hora certa.

