Horóscopo: confira a previsão desta terça-feira, dia 22, para o seu signo

Prepare-se para mergulhar na magia presente nos temas mais obscuros da experiência humana no Universo. Nesta terça-feira, dia 22, o Sol chega ao ponto do zodíaco que sinaliza o ápice do outono, no Hemisfério Norte, e da primavera, no Hemisfério Sul, marcando o seu ingresso no signo de Escorpião.

Temido por muitos, o simbolismo escorpiano é dos mais ricos na senda zodiacal. A partir da observação de que natureza estava em transformação – o clima do outono faz com que as folhas caiam das árvores, os troncos se encham de fungos e o lodo domine as paisagens aquáticas – o fascínio escorpiano ganhou força. Sob esse contexto, diversas culturas que emergem desde os tempos da Babilônia e, depois, ganham os territórios indo-europeus associaram esse período do ano à ideia da morte e do renascimento.

Dessa interpretação dos ciclos naturais aos rituais de culto aos mortos foi um pulo. Entre os celtas, a festa de Samhain, celebrada entre outubro e novembro, evocava a proteção e a sabedoria dos ancestrais para que a vida na Terra ganhasse mais força. Assim, extraindo poder de quem já se foi para iluminar a alma de quem ainda tem muita vida pela frente, as pessoas organizavam festas cheias de magia e mistério.

E essa é também a origem do Halloween, que ganhou o tom mais lúdico com as “gostosuras ou travessuras”, na América do Norte, depois de sua colonização protestante. Foi uma forma de a Igreja agregar uma tradição presente na cultura popular, sem que ela desvirtuasse os dogmas cristãos. Dessa maneira, uma festa cheia de magia se estabeleceu para resgatar as crenças dos ancestrais, renascida das cinzas para tocar em temas tabu. Bem escorpiano, não?

Na astrologia ocidental, cuja matriz cultural remete à Grécia Antiga, a imagem do escorpião vem de povoados que remetem ao Neolítico. Imagens desses animais aparecem em templos na região na Anatólia, atual Turquia, onde monumentos de rocha, como o de Gobekli Tepe, contém desenhos desses aracnídeos peçonhentos. De lá, o escorpião misterioso subiu ao céu para dar forma à Constelação de Escorpião e, assim, foi agregado aos calendários agrícolas da época da Mesopotâmia.

Observe: com pouco mais de 60% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta da meia noite da quarta-feira, dia 23. Em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até o amanhecer. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Procyon, a estrela Alfa da Constelação do Cão Menor.

Áries: olhe para dentro, ariano. Você está sensível e precisa dar mais atenção aos seus instintos na hora de tomar decisões.

Touro: preste atenção na sua comunicação e também nas falas sutis das pessoas, taurino. O céu pede mais observação antes de agir.

Gêmeos: estabeleça prioridades e siga em frente, geminiano. É fundamental que você saiba onde quer chegar.

Câncer: capriche no visual, canceriano. É importante estar bem com você mesmo para agir com autoconfiança.

Leão: o astral está mais introspectivo para você, leonino. Dê atenção à intuição e invista também na sua espiritualidade.

Virgem: valorize as pessoas certas, virginiano. É importante que você esteja atento a quem agrega à sua vida.

Libra: planeje-se, libriano. O momento pede mais foco e investimento na sua carreira. Procure ser justo, evitando exigir demais das pessoas.

Escorpião: receba o Sol no seu signo com alto-astral, escorpiano. É hora de reforçar a fé e fazer votos para o novo ciclo que se inicia.

Sagitário: não tenha medo de mudar, sagitariano. É fundamental estar pronto para novas possibilidades.

Capricórnio: faça bons acordos priorizando as parcerias, capricorniano. É hora de você encontrar os seus pares.

Aquário: cuide da sua vida prática, aquariano. É fundamental que você encontre tranquilidade na sua rotina.

Peixes: faça algo por você, pisciano. É preciso avançar nos seus projetos profissionais sem deixar de lado as suas necessidades pessoais.