Horóscopo: confira a previsão desta sexta-feira, dia 25, para todos os signos

Se o simbolismo escorpiano reflete os processos de transformação interna e a Lua Minguante representa a fase mais introspectiva do mês, o que dizer quando esse período lunar acontece enquanto o Sol passa pelo signo de Escorpião? Bem, se a resposta parece complexa, então você está no caminho certo, pois nesta sexta-feira, dia 25, o céu quer tudo, menos a superficialidade!

Em uma sociedade ávida por respostas rápidas e soluções mágicas para todos os problemas da vida, o astral deste último dia útil da semana evoca mais sabedoria para lidar com os ciclos da vida. Afinal, a cada mudança, existe uma oportunidade para crescer, se desenvolver e até encontrar melhores nuances sobre a interação de cada um com o universo à sua volta.

Essa reflexão acontece não somente por conta da Lua Minguante, que avança pelo expressivo e luminoso signo de Leão, mas especialmente por conta das relações geométricas que a rainha da noite desenhará no céu ao longo do dia. Em harmonia com o belo Júpiter, no signo de Gêmeos, o nosso satélite natural abre espaço para o desenvolvimento pessoal, as reflexões filosóficas e até o reforço da fé em meio aos processos de mudança.

Tudo isso acontece em boa hora, convenhamos. Outubro, daqui a pouco, já acabou. Novembro tem feriado e passa rapidinho. Depois, com a chegada de dezembro, o clima de festas ganha força e a virada para 2025 está logo ali. Então, aproveite esse momento para se antecipar e pensar, desde já, o que precisa ser vencido ainda este ano. Mais do que planos e metas objetivos, talvez seja ainda mais válido lembrar dos padrões emocionais e psíquicos que precisam ficar para trás.

Há tipos de relacionamentos que se repetem? Hábitos de vida que se tornaram viciosos? Situações difíceis de superar? Bem, aproveite a influência de Júpiter, com toda a sua capacidade expansiva, para perceber os pontos que merecem mais atenção. Na maior parte das vezes, reforçar os seus pontos fortes é muito mais produtivo do que culpar-se por suas falhas.

Daí, é só mudar para fazer acontecer!

Observe: com cerca de 30% de iluminação, a Lua Minguante chega tarde ao céu. Ascendendo ao Leste por volta das 2h da manhã do sábado, dia 26, a rainha da noite ficará visível até o amanhecer. Em meio à Constelação de Leão, o nosso satélite natural se deslocará em direção ao Oeste, próximo a Regulus, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado ao mítico felino. Nesse meio tempo, a Lua também ficará alinhada a Alphard, a estrela Alfa da Constelação da Hidra.

Áries: seja sábio para colocar em prática o que você tem de melhor, mas sem ignorar as necessidades alheias, ariano. Seja simpático e compreensivo.

Touro: coloque ordem na casa para poder estar melhor com você mesmo, taurino. O céu pede mais foco na sua vida íntima.

Gêmeos: seja você mesmo, mas tenha cuidado para não acabar ferindo os outros, geminiano. O céu pede mais autenticidade.

Câncer: cuide da sua vida prática e seja mais racional com as finanças, canceriano. É preciso saber onde colocar o seu dinheiro de forma estratégica.

Leão: use a sua intuição para perceber as pessoas e agir de forma adequada, leonino. O céu pede mais cuidado com a sua posição perante as pessoas.

Virgem: busque compreender o que está subentendido, virginiano. O astral pede mais serenidade para lidar com questões sensíveis.

Libra: reúna as pessoas mais queridas, mas seja também seletivo, libriano. Lembre-se de que é impossível querer agradar a todos.

Escorpião: planeje o futuro, escorpiano. É importante ser mais responsável, assumindo compromissos de forma consciente.

Sagitário: procure atividades que possam arejar a sua mente, sagitariano. O seu desenvolvimento precisa de investimento em conhecimento.

Capricórnio: vença seus medos para chegar mais longe, capricorniano. O céu pede mais coragem para desapegar dos velhos hábitos.

Aquário: faça boas parcerias, aquariano. É hora de conquistar as pessoas com sinceridade para estabelecer laços sólidos.

Peixes: cumpra a sua agenda com otimismo, pisciano. Mantenha o bom humor e trabalhe bem em equipe.