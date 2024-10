Horóscopo: confira a previsão desta segunda-feira, dia 14, pra todos os signos

Virginia Gaia 14/10/2024 - 2:05 Para compartilhar:

O mundo precisa de mais gente empática e disposta a fazer mais pelo outro: isso é um fato! Mas, o que fazer quando há quem abuse da boa vontade alheia? Nesta segunda-feira, dia 14, o céu pede mais colaboração e percepção do outro, mas também lembra que ainda há quem peça demais e de forma abusiva, infelizmente. Por isso, o desafio é achar o equilíbrio entre ser solícito e saber identificar limites.

Esse contexto se dá pelo avanço da Lua Crescente pelo compassivo signo de Peixes, tendo encontro com Saturno, o senhor dos anéis que demarca os limites visíveis do Sistema Solar. Identificado ainda na Antiguidade, quando começamos a medir o céu, Saturno representa os grandes ciclos da vida e também a limitação de tudo. Ao passar pelos domínios piscianos, tão afeitos à compaixão, o gigante gasoso também lembra que até para a vontade de ajudar é preciso estabelecer o limite do saudável e do razoável. A isso tudo soma-se ainda a oposição formada entre o relacional planeta Vênus e o sociável Urano.

Pessoas que abusam da boa vontade alheia existem aos montes desde sempre. Com o avanço da pesquisa sobre transtornos de personalidade, alguns desses perfis puderam até ser descritos como quadros psicopatológicos, como o Transtorno de Personalidade Narcisista. Bastante em voga atualmente como tema de conversas diversas, o narcisismo é amplamente discutido e documentado desde os tempos de Sigmund Freud, o pai da psicanálise.

Traços narcisistas estão presentes em todos nós, em maior ou menor grau, pois parte do processo de desenvolvimento infantil consiste justamente na percepção do outro e de suas necessidades. Assim, fica mais fácil de entender porque quem parece agir como se o mundo girasse ao seu redor é, na verdade, uma criança que não cresceu.

Então, nesta volta ao trabalho, depois do feriado do Dia das Crianças, o astral pede mais empatia e compaixão, lembrando também que sempre há quem precise saber receber – e respeitar – um “não” bem sonoro! Isso é parte do aprendizado proporcionado pela vida, neste pequeno planeta rochoso em meio à imensidão do cosmos.

Observe: com cerca de 90% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste no céu, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Aquário, bem perto do planeta Saturno, também presente no conjunto estelar dedicado ao mítico aguadeiro celeste. Nesse meio tempo, a Lua Crescente também estará alinhada a Fum Al Samakah, a estrela Beta da Constelação de Peixes.

Áries: cultive a paciência e ouça mais as pessoas, ariano. O astral pede que você evite conflitos e confusões.

Touro: esteja próximo às pessoas, mas evite se expor demais, taurino. O astral pede mais foco e menos preocupação com a opinião alheia.

Gêmeos: esteja consciente dos seus passos, geminiano. É preciso planejar o futuro, buscando novas formas de exercer a sua liderança.

Câncer: esteja aberto para ouvir e rever pontos de vista, canceriano. Evite teimar sobre ideias ultrapassadas.

Leão: vire páginas sem medo, leonino. O momento pede mais abertura às mudanças e menos medo de encarar o que está por vir.

Virgem: ajude aos outros, mas dentro dos seus limites, virginiano. É preciso estabelecer parcerias e evitar desequilíbrio.

Libra: comece a semana cuidando mais de você, libriano. Atue em harmonia com as pessoas no trabalho, evitando desgastes desnecessários.

Escorpião: pegue leve neste início de semana, escorpiano. É preciso exercer a sua individualidade, mas sem ser impositivo.

Sagitário: dê atenção à sua intimidade, sagitariano. É preciso cuidar de você e do seu canto mais sensível.

Capricórnio: cuidado com possíveis confusões, capricorniano. Procure manter a mente desperta, evitando dispersões.

Aquário: dê atenção às suas finanças, aquariano. É preciso planejar gastos e aproveitar para investir em alguma coisa.

Peixes: você está com a intuição em alta, pisciano. Aproveite para agir prestando atenção nos detalhes.