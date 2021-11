Horóscopo: confira a previsão da semana de 8 a 14 de novembro para todos os signos

O tempo voa nestes últimos meses de 2021! Quem diria que já estaríamos quase na metade de novembro, que chegou com tudo? Ainda em clima de transformação, esta semana traz agitação e uma vontade crescente de romper limites.

Seguimos sob a influência da Lua Nova que aconteceu na última quinta-feira, dia 4, quando o Sol e a Lua se uniram no signo de Escorpião, na mesma longitude de Acrux, a estrela Alfa da popular Constelação do Cruzeiro do Sul. Assim, a grande regente das emoções e das marés vai ganhando corpo, aos poucos, até que teremos a Lua Crescente na próxima quinta-feira, dia 11.

Com tudo ficando gradualmente mais intenso, também teremos o planeta Marte muito à vontade no signo de Escorpião, onde manifesta sua face mais radical, em tensão com os planeta Urano, em Touro, e Saturno, em Aquário.

Portanto, vale ficarmos atentos aos rompantes emocionais. É preciso tomar cuidado para vencer obstáculos com sabedoria, evitando radicalismos: cuidado com brigas e discussões desnecessárias!

Até porque é preciso lembrar que, na semana que vem, dia 19, teremos um Eclipse Lunar Parcial. Como os eclipses, na Astrologia, tem o poder de definir temas que vem se arrastando há tempos, devemos estar desde já atentos aos sinais do universo, aproveitando oportunidades para resolver o que precisa ser resolvido, mas com consciência. Por fim, vale a dica essencial: use a sua intuição!

Uma semana fantástica para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 8 a 14 de novembro de 2021.

Importante: O horóscopo semanal é uma visão geral, pois você é muito mais do que somente o seu signo solar. Se souber qual é o seu Ascendente, leia também as tendências para esse signo. Para saber o seu Ascendente, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO (www.virginiagaia.com.br/mapa-astral-gratuito).

Áries

Você está cheio de energia, ariano, mas é preciso saber usar isso ao seu favor. Cuidado com radicalismos, especialmente em relação às amizades. Saiba fazer um filtro de tudo de ouve e concentre-se nas pessoas que valem a pena.

Touro

O momento pede mais concentração nas suas relações, taurino. Você está em um momento que promete destaque social, mas é importante saber agir com diplomacia. Tenha também mais foco na carreira.

Gêmeos

Você está cheio de energia para ter uma semana muito produtiva, geminiano. Mas é preciso ter concentração e buscar aprender com as situações. Ouça as pessoas e saiba trabalhar em equipe.

Câncer







O prazer e a sedução estão no ar, canceriano. Mas é preciso direcionar tudo isso de maneira consciente. No âmbito das finanças, também é importante saber comparilhar seus planos e promover o diálogo com quem você divide recursos.

Leão

Você está mais direto do que nunca, leonino. Por isso, é hora de aproveitar essa energia e partir para a conquista dos seus planos. Mas também é preciso saber ouvir e, especialmente, dar atenção para a sua família.

Virgem

A mente está agitada e você cheio de planos, virginiano. É hora de você então usar isso ao seu favor. Seja objetivo e tente ser mais assertivo no seu trabalho.

Libra

Se dê mais prazer, libriano. Não precisa ser nada muito extravagante. Basta deixar a casa mais confortável e curtir um pouco mais a sua intimidade. Leve à sério a sua necessidade de descansar.

Escorpião

Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, você tem a oportunidade de cuidar mais da sua intimidade, escorpiano. Os assuntos familiares também estão em destaque, então aproveite para celebrar junto a quem você mais valoriza na sua vida.

Sagitário

Com a mente agitada, você está com muita energia para fazer novos contatos e trocar experiências, sagitariano. Aproveite também para colocar a leitura em dia a reciclar conhecimentos.

Capricórnio

O momento ajuda você a se planejar financeiramente, capricorniano. Faça as contas e veja como você pode fazer o seu dinheiro render mais. Mas aproveite também para investir em você: se dê algum presente!

Aquário

A semana traz uma aura de magia para você, aquariano, mas é preciso não se deixar distrair. Use a intuição sem se perder em pensamentos vagos e mãos à obra! Dê um passo de cada vez para construir tudo com estrutura.

Peixes

O momento favorece o seu sexto-sentido, pisciano. Mas é também preciso dormir bem e cuidar da sua saúde. Preste atenção nos seus sonhos e respeite os horários para dormir e acordar. Separe também um tempo para a espiritualidade.

