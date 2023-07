Hora de trocar de carro em julho: Kavak traz seminovos com preços promocionais

Conteúdo patrocinadoi Conteúdo patrocinado https://istoe.com.br/autor/conteudo-patrocinado/ 14/07/2023 - 9:25 Compartilhe

O mercado de veículos seminovos continua crescendo em 2023. E um dos fatores que impulsiona o segmento de carros usados no Brasil é a presença de empresas com novos modelos de negócios especializadas na compra e venda online de automóveis.

A tecnologia é um dos principais motores de mudança em diversos campos, e a inovação no mercado de automóveis não seria diferente. Startups dedicadas a este tipo de operação, em um mercado cada vez mais aquecido, trazem inúmeras vantagens ao consumidor brasileiro.

Os clientes têm mais benefícios utilizando serviços como os da Kavak, que vão desde opções mais atrativas de financiamento até a compra de carros com o histórico verificado, garantindo que os veículos passaram por uma inspeção mecânica e documental.

Oportunidade para comprar ou trocar seu automóvel

A Kavak, startup com serviços pioneiros e inovadores no segmento, traz mais de 700 carros em oferta para o mês de julho, marcando presença no website, no app e nas lojas físicas localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Promoção especial no mês de julho

Com apoio do app, do site e do showroom nos pontos físicos, a compra ou a venda são facilitadas e seguras. Confira as vantagens e o catálogo de carros disponíveis por cidade:

• Durante todo o mês de julho

• + 700 carros em oferta

• Preços promocionais em catálogo no site e lojas

• Acesse ofertas especiais em São Paulo >>

• Acesse ofertas especiais em Minas Gerais >>

• Acesse ofertas especiais no Rio de Janeiro >>

• Encontre a loja mais perto de você >>

Inovação no segmento de seminovos e usados

No mercado de startups, a Kavak utiliza a tecnologia para manter simples e rápido o processo de compra e venda de seus carros, atendendo os clientes da forma mais próxima e eficiente possível.

O modelo inovador que a companhia trouxe aos brasileiros é também focado em tornar os carros mais acessíveis para todos. Traz uma forma híbrida de comercialização dos veículos que combina a plataforma virtual com a possibilidade de visita a lojas físicas, uma verdadeira evolução no segmento.

Diferentemente do que acontece em geral neste mercado, a Kavak compra os carros, realiza inspeção mecânica em até 240 itens, avalia a documentação, recondiciona os automóveis e então oferece a outros consumidores de uma forma bastante simples e facilitada. Dessa forma, a Kavak garante um inventário seguro de carros completamente regulamentados.

Confiança e tranquilidade

Além do carro vir recondicionado pela Kavak, os clientes se sentem mais seguros em comprar um automóvel com a empresa, já que a Kavak também apoia o cliente na parte burocrática. Na própria loja é possível adquirir o serviço que resolve toda a documentação. E caso apareçam multas após a aquisição, a empresa quita esses débitos.

Dessa forma, inspeção, documentação e financiamento são feitos por meio da empresa, que pode entregar o veículo na casa ou no trabalho do cliente.

Um novo carro para o segundo semestre de 2023

Com tantas vantagens e benefícios Kavak, e esta promoção acontecendo agora, é o momento de pensar em trocar de carro. Confira o catálogo digital, visite as lojas físicas e sinta uma nova experiência de comprar ou vender seu automóvel.

