Hóquei no Gelo dos EUA planeja permitir treinos em grupo no início de junho

A Liga Americana de Hóquei no Gelo (NHL) disse na segunda-feira que planeja autorizar treinamentos em pequenos grupos de jogadores no início de junho, como parte do processo de retomada da competição durante a pandemia de coronavírus.

Em um memorando enviado às equipes no domingo, a NHL descreve as várias fases dessa retomada e observa que, no último período, será dado um sinal verde para que grupos de até seis jogadores possam se exercitar juntos na pista.

A NHL não oferece datas efetivas para seu plano, mas observa que seu objetivo é que esses treinos ocorram “no início de junho”.

O relatório enfatiza que a NHL continuará a “monitorar os desenvolvimentos” nas cidades-sede da liga e poderá “ajustar o cronograma, se for apropriado”.

Em futuros protocolos de treinamentos, a NHL não permitirá que treinadores ou pessoal da equipe estejam na quadra ao lado dos jogadores. As sessões serão voluntárias e os participantes deverão usar máscara quando não estiverem no gelo.

Outras competições, como a NBA e a MLS, autorizam treinos desde o início de maio, mas apenas individualmente, ainda proibindo o trabalho em grupo.

A NHL suspendeu os jogos no dia 12 de março quando faltavam pouco mais de três semanas para a temporada regular e, desde então, vem buscando diferentes opções para concluir a temporada com segurança.

Segundo a mídia norte-americana, o plano com o qual a NHL trabalha contempla a eliminação do restante da temporada regular e a disputa direta de playoffs ampliados de 16 para 24 equipes, que seriam disputados sem a presença de público com franquias concentradas em duas cidades.

