Hooters entra com pedido de falência nos EUA e planeja vender restaurantes

A rede de restaurantes Hooters entrou com pedido de proteção contra falência na segunda-feira, 31, em meio a vendas fracas e dívidas crescentes. O atual proprietário da rede, uma empresa de capital privado, venderá todos os restaurantes de propriedade da empresa a um grupo de franquias, o que ajudará a manter muitos locais abertos.

A Hooters tem mais de 400 estabelecimentos em 24 países. Alguns são administrados como franquias e não serão afetados pela falência, informou a empresa. Após a conclusão do processo, todos as lojas da rede passarão a ser de propriedade de franqueados.

A Hooters é apenas uma das conhecidas cadeias de restaurantes que enfrentaram problemas financeiros. Red Lobster, TGI Fridays e Buca di Beppo entraram com pedido de falência no Capítulo 11 no ano passado.