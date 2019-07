Hong Kong tem novos confrontos entre polícia e manifestantes

HONG KONG, 30 JUL (ANSA) – A cidade de Hong Kong, pertencente à China, voltou a registrar confrontos entre a polícia e manifestantes pró-democracia nesta terça-feira (30), após rumores de que 44 pessoas haviam sido presas sob a acusação de “revolta” nos atos do último domingo (28).

Movidos por slogans contra o abuso de poder das forças de segurança, centenas de manifestantes se aglomeraram em frente a uma delegacia e atiraram ovos no edifício. A polícia usou spray de pimenta para dispersá-los.

Os protestos tiveram início no começo do junho, em reação a um projeto que autorizava a extradição de suspeitos de crimes para a China continental, mas continuaram após a chefe-executiva de Hong Kong, Carrie Lam, desistir da nova lei.

Agora os manifestantes também pedem eleições diretas, a renúncia de Lam – que conta com apoio de Pequim – e uma investigação sobre o abuso de poder por parte da polícia.

Ex-colônia britânica, Hong Kong foi entregue pelo Reino Unido à China em 1997, com o princípio de “um país, dois sistemas”, e possui um status semiautônomo, com suas próprias leis e mais liberdades civis do que no restante do território chinês.

A onda de protestos remete à “Revolução dos Guarda-Chuvas”, que, em 2014, manteve o centro de Hong Kong ocupado por 79 dias para pedir uma democracia plena. A China, por sua vez, acusa “atores externos” de encorajarem as manifestações para desestabilizar o território. (ANSA)