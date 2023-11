Hong Kong: índice de referência Hang Seng terá mais 2 ações, na bolsa local

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2023 - 8:35 Para compartilhar:

A Hang Seng Indexes Company Limited informa nesta sexta-feira, 17, em comunicado que, após encerrar sua revisão trimestral, decidiu acrescentar mais duas ações ao índice de referência Hang Seng, da Bolsa de Hong Kong. Com isso, o índice passa a refletir o desempenho de 82 papéis, sem nenhuma exclusão dos que já constavam. Com a mudança, que entra em vigor em 4 de dezembro, o índice inclui as ações da Li Auto e da WuXi App. A primeira empresa tem foco em veículos elétricos e sede em Pequim, enquanto a WuXi App é uma farmacêutica sediada em Xangai.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias