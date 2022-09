Hong Kong adia audiência sobre petição de liquidação contra Evergrande

Estadão Conteúdo 05/09/2022 - 12:27 Compartilhe

A Alta Corte de Hong Kong aprovou nesta segunda-feira, 5, um pedido da China Evergrande, a gigante do setor imobiliário chinês que enfrenta graves problemas financeiros, para adiar a audiência sobre uma petição de liquidação contra a empresa para 7 de novembro.







No fim de junho, um acionista de uma unidade da Evergrande, a Fangchebao (FCB), entrou com a petição em Hong Kong, com o argumento de que a empresa não honrou um acordo de recompra de ações adquiridas na FCB.

Trata-se da primeira petição de liquidação contra a Evergrande, que acumula mais de US$ 300 bilhões em passivos.

Em comunicado, a Evergrande disse que está “ativamente levando adiante trabalhos de reestruturação de sua dívida externa” com assessores financeiros e legais e que pretende anunciar um plano concreto de resolução “que respeite os direitos de todos os acionistas assim que possível”.