Honduras suspende toque de recolher decretado para frear violência

O governo de Honduras suspendeu, nesta terça-feira (18), o toque de recolher noturno decretado em junho em duas cidades do país, após a morte de 13 pessoas em um suposto confronto entre traficantes de drogas, anunciou o ministro da Segurança, Gustavo Sánchez.

“Hoje é o último dia do toque de recolher”, após a “queda significativa de 74% do índice de homicídios” nas cidades de San Pedro Sula e Choloma, afirmou Sánchez em uma coletiva de imprensa.

Também foram eliminadas as restrições de circulação decretadas entre as 23h e 4h locais, após ouvir os “gritos das forças vivas”, em referência aos protestos de donos de restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos afetados, na semana passada.

“A razão venceu”, disse o prefeito de San Pedro Sula, Roberto Contreras, que é também proprietário de um restaurante, após o anúncio da revogação da medida.

Em 26 de junho, a presidente de Honduras, Xiomara Castro, decretou o toque de recolher nestas cidades em resposta a 13 mortes, supostamente encomendadas e financiadas por traficantes de drogas locais. No mesmo dia, a chefe do Executivo colocou a Polícia Militar de Ordem Pública em controle de 25 presídios, após a morte de 46 detentas em uma unidade prisional perto da capital.

“As Forças Armadas […] têm controle total do sistema penitenciário”, afirmou Sánchez nesta terça-feira.

As detentas da facção Barrio 18 saíram de sua unidade e invadiram a de suas rivais, da Mara Salvatrucha, atirando e incendiando celas, segundo as autoridades.

“Apesar de toda a estratégia em questão de segurança […], a média está em 10 homicídios diários este ano” em Honduras, analisou a especialista Migdonia Ayestas, do Observatório contra a Violência da Universidade Nacional, acrescentando que o governo “não está desenvolvendo as ações” adequadas, já que os homicídios múltiplos estão aumentando.

“Este ano são 31 homicídios múltiplos com 163 vítimas. Se compararmos com o ano anterior, vemos um aumento de 72% no número de vítimas”, finalizou Ayestas.

